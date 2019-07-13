Молодой депутат Кировской городской Думы обиделся на мем о его ухоженной внешности, сообщает DEITA.RU.

В одном из крупных пабликов в социальной сети был размещен мем о лоске и стиле депутата. Пара фотографий с подписью: « Знакомьтесь, депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, сын депутата Госдумы Олега Валенчука. Записывайтесь к нему на бровки и ноготочки».

Шутку депутат не оценил и обратился в полицию с просьбой наказать администраторов паблика. Админы же разместили следующий пост: «Мы приносим извинения Павлу за недостоверную информацию. Как выяснилось, на ноготочки и бровки к нему не записываются».





Как прокомментировал BFM глава Совета по правам человека Михаил Федотов, жалобы на оскорбление власти все больше напоминают эпидемию. «Противозаконного я там ничего не нашел. Очень надеюсь, что этот молодой депутат тихо, не привлекая к себе внимания, придет в полицию и заберет это заявление. Просто чтобы не позориться», - сказал Михаил Федотов.

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии отметил, что речь в законе идет не о критике власти, а о борьбе с оскорблением символов государства. «Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой для того, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующую власть любого уровня», - подчеркнул Владимир Путин.

Дмитрий Санников