Скандальный законодатель Виталий Милонов хочет запретить мужчинам гулять по городу без верхней одежды, сообщает DEITA.RU.

Милонов предлагает ввести за появление в публичных местах в таком виде административный штраф. Самого депутата коробит вид таких мужчин чисто эстетически.

Православный депутат считает, что такой способ самовыражения находится на «уровне шимпанзе».

Также он заявил, что голышом обычно расхаживают мужчины с невысоким уровнем интеллекта, желая продемонстрировать окружающим свои понятия о мужской силе.

Вопрос лежит в плоскости неуместного проявления гендерной маскулинности. При этом короткие юбки Милонова не смущают, это он считает допустимым и эстетически приемлемым.

Напомним, депутат Виталий Милонов является ярым противником однополой любви и одним из инициаторов запрета гей-пропаганды на территории Санкт-Петербурга и области.

Кроме того, широкую известность получил инцидент с троллингом Милонова от телеведущего Александра Невзорова.

Невзоров постебался над православными убеждениями Милонова, заявив ему, что тот не может считаться православным, ибо «даже не читал отца Пигидия».

В ответ Милонов возмутился и заявил, что конечно же труды отца он читал.

Однако никакого «отца Пигидия» не существует. Пигидий - это задний отдел брюшка ракообразных, насекомых и вымерших трилобитов. Он включает анальное отверстие, а у самок может также включать яйцеклад.

Василий Кучин