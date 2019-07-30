Стоимость российского интернет-гиганта за один день просела на миллиарды рублей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Banki.ru.

29 июля на Московской бирже произошёл провал акций публичной компании "Яндекс". Это произошло после того как в Государственную думу был внесён законопроект, по которому ограничивается иностранный капитал во владении значимыми российскими сайтами до уровня, не превышающего 20%.

Как только эта новость стала общедоступной, "Яндекс" потерял в своей стоимости 23 миллиарда рублей. Примечательно, что эта сумма примерно равняется всей выручке, которую заработала компания за весь прошлый год.

При этом, аналитики говорят о том, что если законопроект не будет принят, то падение стоимости "Яндекса" скорее всего прекратиться. Сейчас акции интернет-гиганта всё ещё продолжают падать.

Дмитрий Шевченко