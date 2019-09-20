Депутат отдал ползарплаты ветеранам

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160 тысяч рублей от оклада олимпийский чемпион 2014-го, биатлонист, а ныне народный избранник, который победил на выборах Госдумы в Свердловской области, Антон Шипулин отдал на нужды ветеранов своего избирательного округа, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал новоявленный политик в аккаунте в Instagram.

В социальной сети Шипулин заявил, что отдать часть оклада ветеранам — это его первое решение в качестве депутата Госдумы. Он каждый месяц будет перечислять 160 тысяч на нужды Совета ветеранов Свердловской области.

Чтобы заявление не было голословным, спортсмен-политик прикрепил фотографию соответствующего документа.

Кроме того, Шипулин отметил, что влиться в новый коллектив оказалось достаточно сложно. Политика — это совершенно другой мир, со своими трудностями и победами. Сегодня он нацелен на достижение максимальных результатов.

Ранее прошла информация о том, что руководство Республики Крым в полном составе покинуло свои посты. Таково было решение главы полуострова Сергея Аксенова.

Екатерина Брязгунова 

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