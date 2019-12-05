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Депутат озвучил сроки ввода четырехдневной рабочей недели
Депутат рассказал о том, какие этапы предусмотрены в законе,
сообщает DEITA.RU.
В начале 2020 года депутаты Госдумы рассмотрят закон о сокращении рабочей недели в России до четырехдневной. Депутат Андрей Иваев рассказал РИА «ФАН» о том, сколько времени понадобится для перехода, и какие этапы предусмотрены.
Так, начать предлагается с сокращения пятого рабочего дня на час. На это предлагают потратить целый 2021 год. Так у компаний, в том числе, частных будет время на подготовку – в том числе, и моральную.
Далее, вплоть до 2024 года, также будут убирать по одному часу раз в год. Когда от пятницы отнимут четыре часа рабочего времени, и сам день сделают третьим выходным. Это должно произойти в 2025 году.
Что касается тех учреждений, которые должны работать круглосуточно, больниц, магазинов и т.д., то их графики придется корректировать с учетом менее продолжительной рабочей недели.
Елена Миронова