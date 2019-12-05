telegr wh call

Новости

Погода в регионе: без снега и холода не обойдется

5 Декабрь 2019, 06:30

Депутат озвучил сроки ввода четырехдневной рабочей недели

5 Декабрь 2019, 05:45

Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости

5 Декабрь 2019, 05:00

Россияне обеспокоены: почты объединят с аптеками

5 Декабрь 2019, 04:15

Новогодние взятки от ГИБДД ждут водителей

5 Декабрь 2019, 03:30

Вернуть права после лишения: водители узнали лазейку

5 Декабрь 2019, 02:45

Россия уходит из большого секса: все больше молодежи становится асексуалами

5 Декабрь 2019, 02:00

За эротику россиян начнут сажать за решетку

5 Декабрь 2019, 01:15

Deita TV

МЕМ про ГЛОНАСС

«ЭРА-ГЛОНАСС» ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ

4 Декабрь 2019, 11:36

Депутат озвучил сроки ввода четырехдневной рабочей недели

календарь, новый год, рабочая неделя, расписание

Депутат рассказал о том, какие этапы предусмотрены в законе, сообщает DEITA.RU.

В начале 2020 года депутаты Госдумы рассмотрят закон о сокращении рабочей недели в России до четырехдневной. Депутат Андрей Иваев рассказал РИА «ФАН» о том, сколько времени понадобится для перехода, и какие этапы предусмотрены.

Так, начать предлагается с сокращения пятого рабочего дня на час. На это предлагают потратить целый 2021 год. Так у компаний, в том числе, частных будет время на подготовку – в том числе, и моральную.

Далее, вплоть до 2024 года, также будут убирать по одному часу раз в год. Когда от пятницы отнимут четыре часа рабочего времени, и сам день сделают третьим выходным. Это должно произойти в 2025 году.

Что касается тех учреждений, которые должны работать круглосуточно, больниц, магазинов и т.д., то их графики придется корректировать с учетом менее продолжительной рабочей недели.

Елена Миронова

Читайте также:

Четырехдневную рабочую неделю предлагают ввести летом

Россияне будут работать два дня в неделю

Женщины станут работать меньше со следующей недели

Популярное

Медведев принял важное решение для автомобилистов

Стало известно, кто «слил» Пака

Кубай сказал, повторится ли сценарий бесснежной зимы

Когда Медведев подпишет: автомобилистов пугают штрафами за гараж
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: нужно ли делать 31 декабря выходным днем?
Голосовать
Загрузка...