Новости
Песков рассказал о судьбе бывших членов кабмина
4 Февраль 2020, 05:00
Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"
4 Февраль 2020, 04:15
Можно ли требовать ремонта по ОСАГО через год после ДТП
4 Февраль 2020, 03:30
Корвалол и Пенталгин: права могут забрать через месяц после употребления этих лекарств
4 Февраль 2020, 02:30
Названы 3 вопроса инспектора ГИБДД, после которых надо включать камеру
4 Февраль 2020, 01:15
Тайна радаров: как узнать муляж на дороге
4 Февраль 2020, 00:30
Власти подарят ветеранам смартфоны
3 Февраль 2020, 23:45
Крупная сеть супермаркетов отказалась от овощей из КНР
3 Февраль 2020, 23:15
Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"
Пользователи соцсетей нарвались на грубость после обсуждения неудачного наряды Марии Кожевниковой
Россияне негодуют от высказывания в соцсети известной
актрисы Марии Кожевниковой, которая запомнилась всем по роли Аллочки в «Универе».
Депутат Госдумы от «Единой России» Кожевникова выставила в Инстаграме фото в
шикарном платье, которое не понравилось людям, сообщает DEITA.RU.
Получив тысячи комментариев, которые сравнивали ткань на платье звезды и депутата, Кожевникова решила ответить. Как пишут «Невские новости
https://nevnov.ru/766797-kozhevnikova-sopostavila-stoimost-svoego-platya-s-kvartiroi», Кожевникова написала, что это платье, которое напоминаем многим шторы, стоит дороже многих квартир.
«Мда, вы хотели подчеркнуть, насколько дорог материал? Будьте проще, господа», – ответили звезде на такое заявление комментаторы.
Фото: mkozhevnikova