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6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"

Кожевникова

Пользователи соцсетей нарвались на грубость после обсуждения неудачного наряды Марии Кожевниковой

Россияне негодуют от высказывания в соцсети известной актрисы Марии Кожевниковой, которая запомнилась всем по роли Аллочки в «Универе». Депутат Госдумы от «Единой России» Кожевникова выставила в Инстаграме фото в шикарном платье, которое не понравилось людям, сообщает DEITA.RU.

Получив тысячи комментариев, которые сравнивали ткань на платье звезды и депутата, Кожевникова решила ответить. Как пишут «Невские новости

https://nevnov.ru/766797-kozhevnikova-sopostavila-stoimost-svoego-platya-s-kvartiroi

», Кожевникова написала, что это платье, которое напоминаем многим шторы, стоит дороже многих квартир.

«Мда, вы хотели подчеркнуть, насколько дорог материал? Будьте проще, господа», – ответили звезде на такое заявление комментаторы.

Фото:  mkozhevnikova 

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