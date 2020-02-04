Депутат похвасталась платьем "дороже многих квартир"

Россияне негодуют от высказывания в соцсети известной актрисы Марии Кожевниковой, которая запомнилась всем по роли Аллочки в «Универе». Депутат Госдумы от «Единой России» Кожевникова выставила в Инстаграме фото в шикарном платье, которое не понравилось людям, сообщает DEITA.RU.



Получив тысячи комментариев, которые сравнивали ткань на платье звезды и депутата, Кожевникова решила ответить. Как пишут «Невские новости

https://nevnov.ru/766797-kozhevnikova-sopostavila-stoimost-svoego-platya-s-kvartiroi

», Кожевникова написала, что это платье, которое напоминаем многим шторы, стоит дороже многих квартир.

«Мда, вы хотели подчеркнуть, насколько дорог материал? Будьте проще, господа», – ответили звезде на такое заявление комментаторы.

Фото: mkozhevnikova