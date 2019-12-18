telegr wh call

Новости

Кремль придумал, как «съесть» Фургала

18 Декабрь 2019, 10:45

«Мне надо это?»: Родителей беспокоят изменения в системе образования

18 Декабрь 2019, 10:30

Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта

18 Декабрь 2019, 10:15

ДОМ.РФ готов оказать содействие в разрешении ситуации с ЖСК «Остров»

18 Декабрь 2019, 10:06

Неожиданный прогноз по рублю дал Сбербанк

18 Декабрь 2019, 10:00

Пять японских судов поймали на Курилах

18 Декабрь 2019, 09:45

«Пропал муж» - полицию обяжут быть отзывчивей

18 Декабрь 2019, 09:30

Еще один дальневосточный мэр попался на взятке

18 Декабрь 2019, 09:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта

Вулкан Камчатка

Депутата Думы Соболевского района Камчатки подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевой СКР, у депутата был ряд полномочий по распоряжению сельским бюджетом. Парламентарий знал, что капитальный ремонт дорог, который велся в Соболево, был не полностью завершен. Однако, он подписал все необходимые документы о приемке и стоимости якобы завершенных работ.

«Подписанные акты содержали неверные сведения, о которых подозреваемый знал» - отметили в ведомстве.

Ущерб, принесенный сельскому бюджету при озвученных действиях, превысил 9 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело.

Отметим, что в 2018 году, согласно статистике, в Приморье уволилось 40 представителей власти. Произошло это до официального срока завершения их полномочий. В коррупционных и связанных с превышением полномочий скандалах было замечено несколько рядовых чиновников, депутатов и даже глава муниципалитета.

Напомним, что один из самых громких «коррупционных» скандалов года связан с именем экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. На днях от отправился отбывать 15 лет строгого режима в СИЗО – по постановлению суда. Бывшего главу приморской столицы обвинили во взятках на сумму более 75 млн рублей.

Александра Маслова

Читайте также:

«Воруй, но меру знай»: как Приморье попало в список самых коррумпированных регионов России

Накажет ли ФАС еще один холдинг Пушкарева?

«Семейное гнездо» империи Пушкаревых уйдет «с молотка»

Популярное

«По всему краю ужасы» — дороги в Приморье превратились в лед

«Пострадавшего принести в жертву»: Авария случилась на важной стройке в Приморье

«Слезы текли у обеих» - пьяные женщины выбросили породистую собаку с балкона

«Бедных будут расстреливать» — заявление депутата разгневало россиян
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...