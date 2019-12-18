Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта

Депутата Думы Соболевского района Камчатки подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает DEITA.RU.

Как сообщает краевой СКР, у депутата был ряд полномочий по распоряжению сельским бюджетом. Парламентарий знал, что капитальный ремонт дорог, который велся в Соболево, был не полностью завершен. Однако, он подписал все необходимые документы о приемке и стоимости якобы завершенных работ.

«Подписанные акты содержали неверные сведения, о которых подозреваемый знал» - отметили в ведомстве.

Ущерб, принесенный сельскому бюджету при озвученных действиях, превысил 9 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело.

Отметим, что в 2018 году, согласно статистике, в Приморье уволилось 40 представителей власти. Произошло это до официального срока завершения их полномочий. В коррупционных и связанных с превышением полномочий скандалах было замечено несколько рядовых чиновников, депутатов и даже глава муниципалитета.

Напомним, что один из самых громких «коррупционных» скандалов года связан с именем экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. На днях от отправился отбывать 15 лет строгого режима в СИЗО – по постановлению суда. Бывшего главу приморской столицы обвинили во взятках на сумму более 75 млн рублей.

Александра Маслова