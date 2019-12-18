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Депутат попал под следствие из-за дорожного ремонта
Депутата Думы Соболевского района Камчатки подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает DEITA.RU.
Как сообщает краевой СКР, у депутата был ряд полномочий по распоряжению сельским бюджетом. Парламентарий знал, что капитальный ремонт дорог, который велся в Соболево, был не полностью завершен. Однако, он подписал все необходимые документы о приемке и стоимости якобы завершенных работ.
«Подписанные акты содержали неверные сведения, о которых подозреваемый знал» - отметили в ведомстве.
Ущерб, принесенный сельскому бюджету при озвученных действиях, превысил 9 млн рублей. Следствие возбудило уголовное дело.
Отметим, что в 2018 году, согласно статистике, в Приморье уволилось 40 представителей власти. Произошло это до официального срока завершения их полномочий. В коррупционных и связанных с превышением полномочий скандалах было замечено несколько рядовых чиновников, депутатов и даже глава муниципалитета.
Напомним, что один из самых громких «коррупционных» скандалов года связан с именем экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. На днях от отправился отбывать 15 лет строгого режима в СИЗО – по постановлению суда. Бывшего главу приморской столицы обвинили во взятках на сумму более 75 млн рублей.
Александра Маслова