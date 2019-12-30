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6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат попросил пьяных остаться дома в новогоднюю ночь

алкоголь

Трезвыми и в безопасности встретить Новый год 2020 призвал россиян психиатр, депутат фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич, сообщает DEITA.RU.

Врач напомнил о том, что для яркого праздничного настроения не всегда необходимо спиртное, как отмечает «Интерфакс». Кроме того, психиатр подчеркнул, что большое количество несчастных случаев происходит именно в состоянии алкогольного опьянения.

Особняком стоит вопрос примера для подрастающего поколения. У детей, как отметил Борис Давыдович, может развиться стойкая ассоциация праздника с алкоголем.

Кроме того, депутат попросил празднующих в состоянии алкогольного опьянения остаться дома в новогоднюю ночь. Таким образом сократится риск получения травм, например, на льду.

Ответ на вопрос «пить или не пить» каждый должен дать себе сам, в случае положительного ответа, российский психиатр настаивает на приобретении лицензионного алкоголя в проверенных торговых точках.

Напомним, 2020 год пройдёт под знаком Белой Крысы. Для благосклонности Крыски, на праздничный стол желательно поставить самые разнообразные блюда без особых ограничений.

Софья Корф

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