Глава госдумовского Комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев предложил россиянам идею, где отдохнуть вместо Турции, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Он напомнил про Северный Кавказ.

Дегтярев утверждает, что путешествующие два миллиона россиян в прошлом году потратили на посещение страны три с половиной миллиарда долларов, что равняется десяти процентам ВВП Грузии.

Депутат солидарен с лидером РФ Владимиром Путиным и предлагает россиянам выбрать более безопасную страну для посещений.

Такой страной может стать Северный Кавказ, по мнению главы комитета. В Чечне и Дагестане российская валюта, понимают русский язык и безопасность выше, чем где бы то ни было.

Напомним, что вылетать в Грузию жителям России по распоряжению Путина запрещено после инцидента с акциями протеста и нападениями на русских.

Анастасия Туркова