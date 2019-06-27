Владимир Жириновский предложил объединить 85 российских субъектов в 40 губерний. И начать с Москвы и Московской области, сообщает DEITA.RU.

Кардинальное решение по ремонту дорог в России придумал Владимир Жириновский. По мнению главы ЛДПР, вся проблема оттого, что 85 регионами тяжело управлять. На Госсовете по развитию дорожной сети он предложил президенту объединить российские регионы в 40 субъектов.

«Надо, может быть, регионы как-то объединить в такой единый производственно-транспортный механизм. Много – 85, 40 губерний по 5 миллионов, легче управлять. Этого деления «город – область» нет нигде в мире. А это связано с дорогами. Как строить дорогу, если кончается субъект через 100 километров? Там другой субъект, там другой бюджет», - отметил он.

Владимир Вольфович предложил начать с объединения Москвы и Московской области. По его словам, неправильно, что у «москвича и подмосковного» разный статус, правила и органы управления. По мнению лидера ЛДПР, это кардинально решит и транспортную проблему в столице.

«Три правительства в Москве – федеральное, городское и на окраине города – областное. Сплошные чиновники, шлагбаумы, никуда не подъехать», - заявил он, предложив также переселить чиновников из «Москва-Сити» в Коммунарку.

Отметим, что случаи объединения регионов в России – не редкость. Так, сейчас врио бедной Курганской области Вадим Шумков предложил объединить ее с Тюменской, аргументируя это экономическими соображениями. По мнению экспертов, это может стать катализатором для объединения регионов, наиболее вероятные из которых – слияние Приморья и Сахалина, а также Самарской и Ульяновской областей.

Напомним, первым прецедентом в истории современной России стал референдум в 2003 году по объединению Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа в Пермский край. В 2007-м к Красноярскому краю присоединили Таймырский и Эвенкийский автономные округа, а Корякский автономный округ и Камчатская область превратились в Камчатский край. В 2008-м объединились Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ, а Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ стали Забайкальем. А замороженных проектов по объединению регионов еще не менее 15-ти.

Светлана Алеутская