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Депутат предложил ввести уголовную ответственность за превышение скорости
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников предложил ввести уголовную ответственность за неоднократное превышение скорости и вождение без прав, сообщает DEITA.RU.
Как написал Алексей Шапошников в своем Facebook, действующее законодательство не позволяет достигать целей административного наказания и учитывать повышенную общественную опасность повторных нарушений.
Кроме того, он отметил необходимость в ближайшее время вернуться к обсуждению вопроса регулирования установки и использования алкозамков на такси и каршеринге.
«Еще один желающий карать объявился. Только блага раздавать некому», - комментируют предложения спикера Мосгордумы российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников