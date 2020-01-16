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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат призвал бояться конкуренции с роботами

Работа

Ярослав Нилов рассказал, как будет выглядеть рынок труда через несколько лет, сообщает DEITA.RU.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал заявление министра труда Максима Топилина. Как пишет РИА «ФАН», депутат рассказал, как видит рынок труда в будущем.

По мнению парламентария, роботизация, которой так пугают россиян, не выгонит с работы миллионы людей. Изменения будут происходить постепенно. Главное, считает Нилов, постоянно учиться новому, и тогда бояться точно не стоит. Проблемы с поиском себя на рынке труда, в котром появятся роботы, будут только у тех, кто не будет иметь желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям.

Елена Миронова

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