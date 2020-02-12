Депутат пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей

Депутат махачкалинского городского собрания вместе со своими друзьями пытался незаконно завладеть большими земельными участками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета по республике Дагестан.

Как удалось установить правоохранителям, мужчины подделали договоры о купле-продажи земли от имени местной администрации в результате чего получили в своё распоряжении участки общей площадью 55 тысяч квадратных метров.

Стоимость всех этих участков оценивается экспертами в 270 миллионов рублей. Сейчас им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в скором времени будет направлено в суд.