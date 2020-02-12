Новости
В Приморье горит частный двухэтажный дом
12 Февраль 2020, 11:47
Убийцам и насильникам запретят водить такси
12 Февраль 2020, 11:45
Российские маски уехали в Китай: в Приморье наблюдается их дефицит
12 Февраль 2020, 11:30
Трудовой Кодекс правит Госдума под майские указы
12 Февраль 2020, 11:15
«Мамонтёнок»: видео погони со стрельбой во Владивостоке
12 Февраль 2020, 11:00
Депутат пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей
12 Февраль 2020, 10:45
Аэропорт Владивостока не принимает самолеты из-за тумана
12 Февраль 2020, 10:30
Названы сроки запуска «Северного потока-2»
12 Февраль 2020, 10:15
Депутат пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей
Мужчине предъявлены обвинения
Депутат махачкалинского городского собрания вместе со своими друзьями пытался незаконно завладеть большими земельными участками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на региональное управление Следственного комитета по республике Дагестан.
Как удалось установить правоохранителям, мужчины подделали договоры о купле-продажи земли от имени местной администрации в результате чего получили в своё распоряжении участки общей площадью 55 тысяч квадратных метров.
Стоимость всех этих участков оценивается экспертами в 270 миллионов рублей. Сейчас им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Обвинение в скором времени будет направлено в суд.