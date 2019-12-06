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Депутат рассказал про увольнение дистанционных сотрудников за прогулы
Трудовой кодекс не знает такого понятия как удаленная
работа, сообщает DEITA.RU.
Депутат Госдумы Андрей Исаев рассказал изданию РИА «ФАН»о том, как в России изменится Трудовой кодекс. В частности, как будут решать вопрос с теми сотрудниками, которые работают дистанционно.
Так, по словам депутата, сейчас такие работники никак не защищены законом. Чаще всего с ними просто не оформляют никаких официальных договоров. А если бумаги и подписывают, работников оформляют не как сотрудников, а как подрядчиков. Это лишает их соц гарантий: больничного, выплат за переработку, отпуска.
Даже если человек полностью оформлен в штат, его легко уволить по статье – за один прогул, отсутствие на работе более 4 часов, работодатель имеет сразу же уволить сотрудника.
Поправки в Трудовой кодекс, которые готовят депутаты, будут учитывать современные реалии и работу на удаленке. Исаев отметил: работники будут полностью защищены законом.
Елена Миронова