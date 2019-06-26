Депутат швырнул под ноги полицейским гранату, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Newsler.ru. Он решил проверить, насколько смелы полицейские, и кинул это муляж.

Выходку совершил депутат Слободской городской думы Николай Дубравин, получив за нее уголовное дело. Как бы ни аргументировал свои действия шутник, его обвиняют по статье 317 УК РФ, «Посягательство на жизнь сотрудника полиции», предполагающей в качестве меры наказания до 20 лет заключения.

Как известно, это не первый его эксперимент: в начале года в Сети появилось видео, где Дубравин попрошайничает, стоя на коленях возле автобусной остановки. На другом видео он тащил девушку в машину, схватив за волосы.

В ответ на просьбу прокомментировать сои действия 21-летний депутат заявил, что у них нет рабочего графика, а в свободное дело он волен делать что угодно.

Анастасия Туркова