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6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат сломал нос попросившему отпуск работнику

скорая

Глава Якутии прокомментировал избиения депутатом своего подчиненного, сообщает DEITA.RU.

По словам Айсена Николаева, в этой ситуации не стоит спешить, а необходимо дождаться проверки правоохранительных органов. Он назвал тиражирование новости хайпом, которым не стоит увлекаться.

Он призвал людей дождаться проверки, которая будет объективной и пройдет в установленные сроки.

Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что депутат госсобрания Якутии и параллельно директор нефтегазовой компании избил своего подчиненного, который пришел к руководителю, чтоб попросить отпуск. В ходе инцидента подчиненному якобы сломали нос, а сам депутат был профессиональным спортсменов по вольной борьбе.

Иван Юрьев

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