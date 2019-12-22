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Депутат сломал нос попросившему отпуск работнику
Глава Якутии прокомментировал избиения депутатом своего подчиненного, сообщает DEITA.RU.
По словам Айсена Николаева, в этой ситуации не стоит спешить, а необходимо дождаться проверки правоохранительных органов. Он назвал тиражирование новости хайпом, которым не стоит увлекаться.
Он призвал людей дождаться проверки, которая будет объективной и пройдет в установленные сроки.
Напомним, что ранее в СМИ сообщалось о том, что депутат госсобрания Якутии и параллельно директор нефтегазовой компании избил своего подчиненного, который пришел к руководителю, чтоб попросить отпуск. В ходе инцидента подчиненному якобы сломали нос, а сам депутат был профессиональным спортсменов по вольной борьбе.
Иван Юрьев