В ведении комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока - одни из самых насущных вопросов для жителей города: ремонт дорог и благоустройство территорий, утилизация бытовых отходов, организация работы общественного транспорта, эксплуатация жилищного фонда. Об актуальных вопросах, которые решают депутаты, рассказал в интервью корреспонденту DEITA.RU заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Думы города Владивостока Виктор Федоров.

- Виктор Иванович, во Владивостоке нередки случаи, когда инвесторы вкладывают деньги в стройку, а потом, по разным причинам, разрешение на строительство отзывается. Что можно сделать для исправления данной ситуации?

- Действительно, эта тема обсуждалась на заседании комитета по городскому хозяйству, и случаи отзыва разрешения на строительство нередки. По большей части это связано с целью уйти от уплотнения застройки. Но здесь нужно не забывать о том, что мы не выше закона. Мне известна судьбы нескольких отзывов разрешения на строительство: застройщик идет в суд, который отменяет отзыв и стройка продолжается.

Для того, чтобы этого не происходило, нужно четкое зонирование территории города. Мы должно понимать, в какой зоне и что мы будем строить. Если проект многоэтажного дома попадает в зону малоэтажного строительства, то его там быть не может. Должны быть установлены понятные правила игры – конкретное зонирование территории города Владивостока.

Кроме того, если разрешительный документ выдан, то подразумевается, что эта бумага прошла все инстанции. Как же тогда его выдали? Надо отметить, что сейчас специалисты относятся более внимательно к своим обязанностям. С января 2019 года случаев отзыва новых разрешений на строительство нет.

Резонансный случай: детский сад на улице Постышева, где даже был уже объявлен аукцион, но местные жители посчитали, что все-таки садик там не нужен. Безусловно, мнение жителей важно. Но тогда напрашивается вопрос: почему изначально это не было учтено? Вопрос этот скорее к администрации, но мы, как депутаты Думы, не снимаем с себя долю ответственности.

Детский садик – объект муниципальный, здесь решить проблему проще. Коммерческие же застройщики сразу обращаются в суд, и если выданное разрешение градостроительному законодательству не противоречит, все документы собраны, участок отведен, то они суды выигрывают.

Решение проблемы одно - жесткий контроль за выдачей разрешений на строительство. Повторюсь, сейчас администрация более ответственно подходит к выдаче документов и на данный момент ситуация стабилизировалась.

- На заседании комитета рассматривалось предложение по исполнению нормативов по озеленению за счет крыш домов. Как Вы оцениваете эту инициативу?

- Этот вопрос действительно вызвал определенную волну негодования и непонимания и в депутатском корпусе. Представим себе жилое здание. Действительно, почему бы не озеленить кровлю? Но, во-первых, нужно учитывать наш ветреный климат. Не каждое растение на таком ветру выдержит. Второй немаловажный фактор: сложность устройства эксплуатируемой кровли, дорогой в части монтажа. И, наконец, человек покупает квартиру в доме и получает квитанции, где отдельной строчкой написано «содержание кровельных зеленых насаждений». Не думаю, что это кому-то понравится. Получится, что в кратчайшие сроки эти зеленые насаждения будут убраны по решению общего собрания жильцов.

С административными зданиями ситуация иная. Во-первых, административное здание нацелено на получение прибыли. Представьте себе ресторан, а на крыше здания – сквер, который станет точкой притяжения. Арендатор получает больше прибыли и может компенсировать содержание зеленых насаждений. Поэтому в административных зданиях озеленение кровель вполне допустимо.

Озеленение же жилого фонда за счет крыш – это скорее тупик. Предполагается, что мы отказываемся от озеленения газонов и получаем все то же уплотнение застройки. При этом, нет никаких гарантий, что после сдачи дома в эксплуатацию, зелень с кровли не исчезнет. Возможно, жильцы домов бизнес-класса и согласятся на зеленую кровлю. Но не нужно забывать о том, что абсолютное большинство зданий во Владивостоке строятся в категории «комфорт».

Да, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, например, в Сингапуре и Японии есть практика озеленять кровли. Но у них и климат другой, и земли мало. У нас же земли много и следует приращивать площадь города, а не сосредотачиваться на том, чтобы на клочке земли ставить как можно больше зданий и озеленять их наверху. Здесь важна «золотая середина», которую нужно найти. Сейчас этот сложный вопрос находится в стадии обсуждения.

- Сейчас автомобильные покрышки отнесены к отходам 4 класса опасности, и в соответствии с правилами благоустройства, во дворах их быть не должно. Что же с ними делать?

- Старые автомобильные покрышки – это общемировая проблема. Разумеется, их нужно перерабатывать, используя на усиление дорожного покрытия. Крошка добавляется в бетонные смеси, асфальтобетонное покрытие. Потому как просто вывезти и переработать в крошку недостаточно. Предприятия, которые перерабатывают покрышки и производят резиновую брусчатку, на нашей территории уже имеются, только цена этой брусчатки очень высока. Что касается асфальтобетонных заводов, то применяют резиновую крошку единицы.

Мы сделали маленький шажок в решении проблемы, в части сбора и вывоза. Сейчас же необходимо четко понять, куда двигаться дальше и поработать над снижением себестоимости. У нас ведь один из самых автомобильных городов страны, и мы просто задохнемся, если не будем уделять этому вопросу должное внимание.

- Сейчас все четче проступают контуры Владивостокской кольцевой автодороги. Насколько она необходима городу?

- Безусловно, как дублер основному путепроводу, ВКАД нужна. Но необходимо учесть, что мы морской город, в котором изюминкой должна быть береговая линия. Ее необходимо сохранить и обустроить, не забывая о пешеходных и велосипедных дорожках. Одной автомобильной дороги недостаточно, к решению проблемы нужен грамотный комплексный подход, так как потом что-то переделать будет очень сложно.

Город должен быть удобен для проживания, ведения бизнеса и туризма. Очевидно, что с пробками этого сделать не получится. Мы не остаемся без внимания центра, в город идут серьезные федеральные вливания. Построены прекрасные мосты, объездная дорога, не только разгрузившая город, но и открывшая для использования новые территории. Теперь микрорайон Снеговая падь стал удобен для выезда за город. Но пора уже думать о перспективе ее расширения, планируя дорожную инфраструктуру на десятилетия вперед.

- Каким должен быть общественный транспорт Владивостока?

- Чтобы ответить на этот вопрос, нам всем, невзирая на ранги, нужно регулярно пользоваться этим транспортом. Простой пример: я работаю в ТГМУ и приезжаю на работу на машине. Но для того, чтобы съездить в центр города, я иду на остановку «Инструментальный завод». Приезжает автобус, открываются двери. И тут начинается, так сказать, «местный колорит». Нужно отдать должное администрации города, что автобусы стали чище, чувствуется контроль. Тапочек-сланцев у водителей стало меньше, телефонов в руках стало меньше. Но этого мало.

Первые шаги в улучшении общественного транспорта уже делаются, сейчас городом приобретается 100 автобусов. На мой взгляд, приоритетные маршруты должны быть заняты муниципальным транспортом, потому что его проще контролировать. Коммерческим же перевозчикам следует сосредоточиться на маршрутах второстепенных.

Однозначно нужна униформа водителей, так как мы должны четко понимать кто перед нами. Мы за последние десятилетия несколько забыли, что водитель автобуса – это прежде всего профессионал. Он обязан быть обучен, включая курсы повышения квалификации, так как во Владивостоке и интенсивное движение и сложный рельеф.

Чистота автобусов, их исправность и безопасность, а также следование по расписанию должны подразумеваться сами собой, потому что пассажиры платят за это. Сейчас в городе заканчивается работа по изучению пассажиропотока. Выслушаем рекомендации специалистов и примем правильное решение.

- Какие ключевые вопросы городского хозяйства Вы видите в планах работы комитета?

- Комитет по городскому хозяйству – это тот комитет, который работает «на земле». Мы решаем задачи бытовой направленности, несущие комфортное проживание в городе. Проблем много, и все они важны: от правил благоустройства до городской инфраструктуры. Все они решаются комплексно: невозможно решить проблему транспорта, забыв об автобусных остановках.

Важно отметить, что мы с администрацией города переходим в плановый режим работы на 3-5 лет вперед. Иногда жителям не хочется ждать, но если для нас с вами год-два – это срок, то для города, как большого инфраструктурного объекта, это – минута. Каждое заседание комитета, каждый день мы ищем решения проблем.

Например, отсутствие парковок, в результате чего газоны, многие дворы, все обочины и крайние полосы дорог заставлены машинами. На встречах с жителями нередко слышу вопрос: «А где мне парковаться?» Когда приезжает эвакуатор, тоже говорят: «Вы сначала парковки постройте». Я в корне с таким подходом не согласен. Если вы купили машину, то должны планировать, где ее ставить и где парковать в районе места работы. Если эти критерии не сходятся, то нужно думать на чем добираться, и здесь должен прийти на помощь доступный и удобный общественный транспорт. Таким образом мы сократим нагрузку на инфраструктуру города.

Комитет поступательно будет устанавливать правила, которые будут все жестче и жестче в отношении нарушителей. Каждый житель Владивостока имеет право выйти из подъезда и не упереться в припаркованный автомобиль. Посадить ребенка на велосипед, и не бояться, что кто-то его может травмировать. Пойти отдохнуть в сквер, находящийся в пешей доступности.

Жители Владивостока активно голосуют за благоустройство скверов в рамках программы «Комфортная городская среда». Считаю, что кроме программы федеральной, нужна еще и городская, которая обеспечила хотя бы минимальное количество скверов. Сейчас мы на округе обустраиваем сквер в районе улицы Магнитогорской. Как заместитель председателя по городскому хозяйству, я поднимал вопрос об обслуживании зон отдыха горожан. Инфраструктура должна быть унифицирована, чтобы бригады обслуживающих организаций могли быстро восстановить освещение, лавочки, пешеходные дорожки.

Сегодня Владивосток является столицей Дальнего Востока, и мы должны соответствовать высоким требованиям. К сожалению, быстро всех проблем не решить, ведь мы не можем перестроить весь город с нуля. Нужно всем четко понимать, что у нас будет через 10 лет, и к этому планировать источники финансирования.

Дмитрий Санников