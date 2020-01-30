Депутат выступил против «стройки Путина»

Ученых из Дальневосточного отделения академии наук в Приморье призвали провести независимую экспертную оценку действиям «крупного бизнеса» в городе Большой Камень. На прошедшей научно-практической конференции прозвучали заявления о том, что в городе вскоре станет «невозможно жить». Впрочем, озвучил их депутат местной Думы, который очевидно, недоволен экономическим процветанием родного города, считая «Звезду» корнем всех бед, сообщает DEITA.RU

Тревогу забил Константин Белоконь – народный избранник большекаменского парламента. Специально приехав в ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, депутат гордумы выступил с простенькой презентаций, включающей совсем немного видеоматериалов и слайдов. Сам доклад двукратно превысил регламент мероприятия (из-за чего организаторам пришлось удалять некоторых «счастливчиков» из программы конференции).

Белоконь с ходу «помчался вскачь»: начал прояснения общей картины событий. Городской депутат отметил, что в Большой Камень в последние годы «вливают столько денег, сколько не снилось не то что Владивостоку, но и многим другим городам всего Дальнего Востока».

«Плюсы у этого всего конечно же имеются – те же рабочие места…молодежь оставаться стала…мы видим улучшение экономической жизни города, но негативных стало больше, и от них страдает, в первую очередь, та же молодежь, особенно дети», - сказал в начале выступления парламентарий.

Далее Белоконь по пунктам прошёлся по негативным, на его взгляд, последствиям «большой стройки» в Большом Камне.

«Первое, это, конечно, вырубка зеленых насаждений. Понятное дело, что для новых производственных мощностей нужны новые территории, это еще ладно. Но грузовой транспорт…он бесконечно курсирует через весь город – большегрузы постоянно шумят, дороги быстрее портятся, а если это грунтовая дорога – взвесь пыли оседает на головы горожан еще многие недели», - продолжал член городского парламента.

Особенно ярко Константин Белоконь отметил работы по углублению дна, заказанные судоверфью «Звезда» еще два года назад. По словам депутата, они совершены некорректно. Чтобы это доказать – ему и требуется экспертная оценка ученых, так широко представленных в аудитории, где он выступает с докладом.

Народный избранник уверен, что это и многие другие «некорректные действия» организаторов большой стройки в Большом Камне привели к проблемам местных жителей со здоровьем. Константин привел в пример некую статистику по легочным заболеваниям, однако источника данных не назвал. Также он призвал ученых проявить участие в экспертной оценке градостроительного плана города, общественные слушания по которому прошли две недели назад.

«Мы с горожанами все против такого плана (включает скриншот генплана, в котором указаны все будущие промышленные зоны и сооружения). Но опять же – нужны специалисты, которые дадут независимую оценку», - подытожил в ходе выступления Константин Белоконь.

Депутат городской Думы Большого Камня заключил, что экологические конторы и «другие заградительные схемы государства» не справляются с крупным бизнесом. Поэтому, уверен спикер, чтобы жить в городе было также комфортно, как и экономически выгодно, нужно участие общественности и экспертов.

Справедливости ради, стоит отметить в этом вопросе и позицию правительства Российской Федерации: в высоких кабинетах создание судостроительного кластера на Дальнем Востоке – задача приоритетная. И именно Большой Камень, а также судоверфь «Звезда» в его составе, станут опорным пунктом на пути к «экономическому оздоровлению» всего федерального округа. Стоит напомнить, что госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» запущена еще 2015 году и будет действовать до 2030-го.

Евгений Черемухин