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6 Декабрь 2019, 18:15

Депутат запросил у ФАС проверку обоснованности подорожания масок

врач

Депутат Борис Менделевич сделал запрос в ФАС с вопросом о правомерности такого подорожания

На фоне панической волны, вызванной распространившейся по Китаю вспышкой нового коронавируса, в российских аптеках резко возросли цены на медицинские маски и лекарства. Депутат Борис Менделевич сделал запрос в ФАС с вопросом о правомерности такого подорожания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ъ».

За прошедшие две недели спрос на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках России возрос более чем в три раза. Вместе с тем возросли и цены на индивидуальные средства защиты, а также некоторые лекарства.

Член фракции «Единая Россия» Борис Менделевич считает, что такое подорожание является ничем иным, как желанием недобросовестных предпринимателей нажиться на панике граждан и не имеет никакого экономического обоснования. В связи с этим, он направил в ФАС письмо с просьбой провести проверку в аптеках РФ на правомерность таких действий. 

Депутат считает, что недопустимо наживаться на панических настроениях населения, особенно если это касается здоровья и безопасности граждан. Нельзя допускать, чтобы более обеспеченные граждане могли воспользоваться мерами защиты, а остальные – нет.

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