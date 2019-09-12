Депутат ЗС ПК Евгений Костюков: Большинство проблем теперь будут решать на местах

Появление на карте региона новых муниципальных округов прокомментировал DEITA.RU депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель Приморского регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» Евгений Костюков.

О реформе местного самоуправления в России заговорили в прошлом году. Председатель ВСМС, Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко провел «круглый стол» на тему «Состояние и пути повышения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». В ходе совещания, в котором принял деятельное участие председатель Приморского регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» Евгений Костюков, обсуждались вопросы создания нового вида муниципального образования – муниципального округа.

Городские и сельские поселения наделяются правом объединяться в новое образование — муниципальный округ. Под ним понимается «несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления».

Как отметил Олег Мельниченко, муниципальные округа позволят наладить более эффективную систему управления территориями и упростят жизнь гражданам, проживающим в них — например, ранее люди на том же Севере вынуждены были добираться до нотариуса самолетом.

Весной 2019 года в третьем чтении Государственной Думой был принят соответствующий закон. А в апреле 2019 года в преддверии празднования Дня местного самоуправления, Законодательным Собранием Приморского края совместно с администрацией региона и Дальневосточным федеральным университетом проведен «круглый стол» на тему «Административно-территориальное устройство Приморского края: опыт и перспективы». На мероприятии обсудили вопросы о целесообразности образования на территории Приморского края муниципальных округов и о разработке методических рекомендаций по преобразованию муниципальных образований.

«Приморский край стал пионером по обсуждению принятого законопроекта. На мой взгляд, вопрос об упрощении схемы муниципального деления стоит давно. Это позволит сократить расходы местной администрации, депутатов и экономить бюджет», - отметил Евгений Костюков.

10 сентября, на внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края депутаты приняли решение об образовании сразу трех муниципальных округов.

До 31 декабря 2019 года включительно полномочия по решению вопросов местного значения будут осуществлять органы самоуправления поселений и муниципального района. С 1 января 2020 года, пока не будут сформированы органы местного самоуправления муниципального округа, эти полномочия будут осуществлять органы самоуправления района.

«В трех муниципальных районах началась реформа местного самоуправления – в ближайшее время из районов они переквалифицируются в округа. Первыми на новую систему переходят стали Анучинский, Пограничный и Чугуевский районы. Этим летом губернатор Приморья Олег Кожемяко инициировал закон о реформе местного самоуправления. Реформа начала действовать в Анучинском, Пограничном и Чугуевском районах. В ближайшее время они станут округами.

Эти изменения ускорят социально-экономическое развитие территорий, повысит уровень жизни местных жителей. Теперь главы округов не смогут перекладывать решение важных вопросов на других чиновников – начала действовать одноуровневая система управления. Большинство проблем теперь будут решать на местах. Одно из преимуществ реформы – она не потребовала дополнительных средств из бюджета Приморского края или муниципальных образований. И что очень важно - создание муниципального округа не повлияет на статус городов или на социальную поддержку граждан» - подчеркнул депутат Законодательного собрания Приморского края, председатель Приморского регионального отделения «Всероссийского Совета местного самоуправления» Евгений Костюков.

Дмитрий Санников





