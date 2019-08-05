О внедрении энергосбережения и энергоэффективности на территории региона DEITA.RU рассказал депутат Законодательного Собрания Приморского края Евгений Костюков.

По мнению депутата, сегодня энергосбережению уделяется мало внимания или вообще не уделяется. А при правильном подходе ежегодно можно экономить свыше 500 млн бюджетных средств, которые можно направить на социальную сферу……

И, к слову сказать, такая ситуация не только в нашем регионе. И примеров неэффективного расходования бюджетными учреждениями средств на оплату тепловой и электроэнергии предостаточно.



Ситуация не новая. Для решения этих и других вопросов в 2009 году вышел закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с данным законом государственные (муниципальные) учреждения обязаны выполнить мероприятия по повышению энергоэффективности: проведение энергетических обследований, разработку программы энергосбережения, обеспечить снижение в сопоставимых условиях объемов потребленных ими топливо-энергетических ресурсов в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов.

Как считает Евгений Костюков, дело то в том, что закон есть, но…. Проведенный анализ показал, что во многих муниципалитетах и организациях работа по повышению энергоэффективности носит формальный характер (или снижение затрат происходит не за счет внедрения инновационных технологий, а за счет снижения качества предоставляемых услуг.

Вот что можно наблюдать на местах:

1. Программ энергосбережения государственных (муниципальных) организаций, или вовсе нет, или они не содержат конкретных мероприятий, не обеспечены реальными финансовыми средствами;

2. Снижение показателей энергопотребления не достигает запланированных значений. (кое где отсутствуют целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности);

3. Не везде есть ответственные за реализацию программы;

4. Не проводится мониторинг выполнения мероприятий по энергосбережению и

повышению энергоэффективности в целом по департаментам и отдельно по подведомственным учреждениям;

5. Отсутствуют ежеквартальные и годовые отчеты о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а представленные отчетные документы отличаются низкими достоверностью и качеством.

6. Наконец, складывается впечатление, что на местах не заинтересованы в реализации программы по повышению энергоэффективности.

На Всероссийском форуме «Устойчивое развитие: Энергоэффективность и модернизация», который прошел 10-11 июля в ходе заседания прозвучала серьезная критика по поводу неэффективного расходования тепловой и электроэнергии бюджетными учреждениями.

Государство создает все условия для развития территорий, для повышения энергоэффективности, а на местах происходит сбой. Сбой, в том числе и потому что руководители перегружены решением текущих оперативных вопросов, они настолько завалены рутиной, что не в состоянии понять и оценить возможную экономию.

Нельзя сказать, что никто ничего не делает, наоборот - все работают.... Мы создаем новые нормативные акты, пишем программы, составляем планы, организовываем департаменты, отделы, экспертные советы, назначаем ответственных чиновников, перекладываем ответственность с одного департамента на другой. Мы постоянно проводим совещания, форумы, круглые столы, и там же отмечаем, что ситуация ухудшается и что необходимы дополнительно законы, структуры, деньги, и т.д. и т.п. А на самом деле, фактически, все законы в наличии, структуры созданы, технологии и механизмы есть. И все равно муниципалитеты и учреждения продолжают переплачивать, продолжают тратить бюджетные деньги.

Сегодня как никогда настал тот момент, когда нужно поменять подход. Подход к управлению, к организации, к контролю!

Конечно, необходимо отметить, что 261-ФЗ РФ является инновационным законом и соответственно его внедрение должно быть обеспеченно, не только правоустанавливающими документами, но и созданием инновационных рыночных механизмов. При реализации 261-ФЗ РФ однозначно необходим переход с процессного управления на проектное управления по принципам Государственно – частного партнёрства с использованием Ключевых показателей

эффективности- «КПЭ» работы госструктур. И стоит отметить, руководство страны разработало и предложило к внедрению и применению, эффективную систему моральной, материальной и карьерной мотивации госслужащих, при проектном управлении. (Распоряжение от 14 апреля 2014 г. N 26Р-АУ Минэкономразвития РФ) В основе системы проектной мотивации используются ключевые показатели эффективности, на основе которых рассчитываются коэффициенты премирования и размеры премий участников проекта.

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных путей реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности считается внедрение энергетического менеджмента. У нас в крае ведется работа в этом направлении. Его внедрение позволит создать постоянно действующую систему управления энергопотреблением, значительно оптимизировать объемы энергетических затрат в бюджетных организациях.

И важно отметить, что финансирование системы энергоменеджмента осуществляется за счет привлечения внебюджетных источников. И для этого есть инструменты, рекомендованные на федеральном уровне. Один из инструментов- это энергетический сервис.

Суть энергосервиса заключается в том, что реализация мероприятий по энергоэффективности в бюджетной сфере должна осуществляться за счет выполнения энергосервисных контрактов, в которых оплата работ по реализации энергосберегающих мероприятий проводится за счет фактически достигнутой экономии энергоресурсов. Но и здесь не все гладко. Пока энергосервисная деятельность в крае «буксует», несмотря на очевидные преимущества данной формы договорных отношений. И это связано с тем, что существуют факторы, которые сдерживают внедрение энергосервисных контрактов в бюджетной сфере. Прежде всего, это отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей этот вид договорных отношений. Во-первых в бюджетной сфере очень жесткий порядок распределения средств. Во-вторых, не все руководители организаций и учреждений умеют работать по нестандартным схемам. Часто, срок окупаемости энергосервисного контракта выше срока бюджетного планирования, а это вызывает сложности оплаты выполненных работ в бюджетных в организациях.

Но как бы ни было, работу в этом направлении нужно продолжать. Уже давно пора переходить на современный уровень управления энергопотреблением и внедрить систему энергоменеджмента в муниципалитетах и учреждениях.

И здесь наше государство уже все подготовило. Минэкономразвития разработало методические рекомендации, которые помогут унифицировать деятельность регионов в сферах энергосбережения и энергоэффективности. Порядок работы систематизирован на основе анализа лучших практик в субъектах РФ.

Методическими рекомендациями предусмотрены:

- основные подходы, цели и этапы работы по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- этапы реализации работы, в том числе распределение полномочий, создание региональных центров энергоэффективности, взаимодействие с научными, общественными и иными организациями и т.д.;

- типовая структура нормативно-правового регулирования в субъектах РФ;

- сферы реализации решений по энергосбережению и повышению энергоэффективности;

- рекомендации по работе с типовыми комплексными проектами.

«Как мы видим, сегодня для нас созданы все условия для кратного снижения затрат на энергоносители - это и закон, и инструменты по привлечению финансирования, и технологии и даже методология описана. Нужно просто работать! Успех зависит от эффективной работы на местах», - подчеркнул Евгений Костюков.

Дмитрий Санников