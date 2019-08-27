Депутат Законодательного Собрания Приморья по округу №9 Евгений Костюков приложил много усилий для того, чтобы в районе пересечения улицы Бородинской и улицы Гамарника появился "альтернативный" мост через Вторую речку. Но при детальной проработке проекта выяснилось, что перед строительством сооружения необходимо расчистить и зарегулировать русло реки. Однако городские и краевые инстанции реагировать на проблему, которая выливается (в прямом смысле) в регулярные подтопления соседних домов, не спешат, занимаясь перепиской друг с другом, сообщает DEITA.RU.





Строительство небольшого моста, который позволит транспорту пересекать реку, минуя перегруженный в часы пик "основной" мост, должно было начаться осенью 2018 года. Однако к Евгению Костюкову обратились жильцы дома №2 по улице Гамарника и соседних домов.

Почти 10 лет назад, при строительстве нового автомобильного моста через Вторую речку и прокладке коллектора к очистным сооружениям, была нарушена технология производства работ. Результатом стал контруклон систем ливневой канализации в прилегающих дворах, а уровень воды в русле реки оказался выше уровня стоков ливневой системы. Это подтверждено администрацией города и заключением экспертов и проектантов. С годами ситуация усугубилась тем, что русло Второй речки в этом месте постепенно заиливается и захламляется мусором. В связи с этим даже после незначительных дождей происходит подтопление придомовых территорий и подвалов жилых домов; причем на фундаменте и фасаде дома №2 по улице Гамарника уже появились трещины.





В марте 2014 года Приморский краевой суд вынес определение, возложив на КГУП "Приморский Водоканал" обязанность провести комплекс ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации, провести усиление фундамента дома и ряд других мероприятий. Проект работ был согласован в 2017 году, но подрядчика удалось найти только в августе текущего года. Однако теперь обнаружилось новое препятствие – подрядная организация не смогла приступить к проведению работ в связи с состоянием русла Второй Речки и неправильно смонтированной трубой для сброса воды из ливневой канализации.

«Пока мы не решим вопрос, связанный с безопасностью дома на Гамарника, 2 и соседних домов, невозможно будет начать возведение моста. Решение вопроса по руслу Второй речки находится в ведении сразу нескольких властных структур, которые не демонстрируют желания решать проблему, а занимаются бюрократической перепиской друг с другом. Я и мои помощники вынуждены заниматься налаживанием коммуникации между ними», — говорит Евгений Костюков. — «Вторая речка, действительно, находится в безобразном состоянии. Считаю, что решать проблему следует комплексно. Помимо очистки самой реки, следует очистить ее берега. Освободить их от диких автостоянок, каких-то непонятных строений, кустарных автомастерских и шиномонтажек. На берегах реки следует высадить деревья, которые своими корнями будут забирать лишние грунтовые воды. И тогда дворам и подвалам расположенных рядом домов не будет угрожать подтопление».





Дом № 2 по улице Гамарника во Владивостоке находится в опасной стадии разрушения, начиная с 2010 года По этому вопросу за весьма длительный период времени имеется огромная переписка.

Администрация города не исполняет предписание Приморской прокуратуры, ссылаясь на Водный кодекс РФ ст. 26, 27, 55, а также приказы Минприроды № 61 от 18.03.2008 г, а также № 53 от 24.02.2016 г. и др., то есть, что очистка русла «Второй речки» является полномочиями администрации Приморского края.

Ещё в 2013 году в администрацию края было представлено «Заключение экспертизы о техническом состоянии жилого дома и ливневой канализации по ул. Гамарника, 2 в г. Владивостоке» ООО НИЦ «Сейсмозащита», подготовленного на основании Определения Ленинского районного суда города Владивостока от 20.05.2013 года. На основание этого было проведено обследование русла «Второй речки» от верховья до устья и составлен акт комиссией от трёх инстанций от 26.03.2014 г.

Понадобились огромные усилия, чтобы это доказать Приморской прокуратуре в 2017 г. (её ответ указан выше от 11.04.2017 г.) Администрация края просто всё это проигнорировала. Весьма «грамотно» отписываясь. Вопрос по очистке решён так и не был.

Проводя работы по «ливнёвке» в настоящее время, КГУП «Приморский водоканал» не в состоянии её закончить по указанной причине. Более того, не может врезаться в «дворовую» систему «ливнёвки», которая также напрочь забита. И в данный момент не работоспособна. Хотя на все запросы администрация города уверено «отвечает», что они «систематически» занимаются её очисткой.

Наконец, после великих пертурбаций с кадрами в КГУП «Приморский водоканал», с приходом к руководству грамотного и ответственного специалиста в своей области, последний приступил к ремонтно-восстановительным работам по “ливнёвке”.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы ливневой канализации.





При работах по восстановлению ливневой канализации в районе природоохранной зоны между ул. Гамарника, д. 2 и руслом «Второй речки», были вскрыты остатки ливневого трубопровода из бетонных труб советского времени, которые входили в русло речки. Вот здесь интересный момент. Оказалось, что труба лежит на бетонных плитах дна русла речки. Диаметр трубы 1 метр. Труба и русло засыпаны землёй при прокладке по берегу труб большого диаметр очистных сооружений, а русло реки заужено более чем на три метра. И сверху ещё более полуметра – уровень воды.

За это же время поменялось также практически трижды руководство администрации края и города. И каждый раз при смене нового были обещания решения проблем по указанному дому.

Трижды на берегу речки проходили выездные совещания с участием депутата Законодательного Собрания Приморского края Евгения Костюкова, администрации края со всеми заинтересованными лицами под председательством вице-губернаторов:

14.11.2018 г. – Захарян Г.Л. Результат ноль.

28.03.2019 г. – Петров В.М. Результат тот же.

29.04.2019 г. – Пархоменко Е.А. Результат пока неизвестен.

15 мая 2019 года прошло совещание в кабинете врио вице-губернатора Пархоменко Е.А.

«Наконец-то совместно с жителями мы добились ремонтно-восстановительных работ ливневой канализации в районе пересечения улиц Бородинская и Гамарника. Следующий обязательный этап – углубление русла реки, только после этих работ будет возможность приступить к строительству моста через Вторую речку. В ближайшее время прогноз погоды предполагает серию очередных сильных дождей. В доме проживает полторы сотни жителей, в том числе дети всех возрастов. Дом медленно расползается, и в какой момент он разрушится, предсказать невозможно. Вопрос по очистке и углубления русла «Второй речки» до прежнего уровня требует безотлагательного решения! А после работ по углублению, необходимо начать строительство моста, на который по наказам избирателей были заложены деньги еще в 2017 году» - прокомментировал Евгений Костюков.

Дмитрий Санников