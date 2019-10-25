Депутата «Единой России» осудили по уголовной статье

Однако своего статуса он еще не лишился, сообщает DEITA.RU.

В начале октября депутата думы Дальнегорского городского округа, члена фракции «Единая Россия» Сергея Ткачева осудили по статье «не выплата заработной платы», сообщает DEITA.RU.

Как сообщает городское издание «Даль-ТВ Дальнегорск», за последние годы Сергея Ткачева дважды привлекали по этой статье. Являясь директором ООО «Дальнегорское автотранспортное предприятие», он не выплачивал заработную плату своим сотрудникам.

В первый раз он задолжал своим сотрудникам более 2,5 млн рублей, при этом средства на оплату работы в компании имелись. Это вскрылось после проверки органов прокуратуры. В тот период проходила предвыборная кампания депутата.

Второй раз он задолжал пяти работникам денежные средства в размере 400 тысяч рублей. Рабочие не получали заработную плату с января по ноябрь 2018 года. Уголовное дело в мировой суд поступило в 2019 году, также после прокурорской проверки. В результате суд вынес приговор и признал его виновным, назначил штраф и осудил по уголовной статье.

По законодательству теперь он не сможет быть на городской службе и в ближайшее время должен лишиться депутатского мандата. Как отмечают местные журналисты, Сергей Ткачев в городской думе занимал пост председателя комиссии по бюджету, а также является ярым членом партии «Единая Россия». На каждом публичном мероприятии он говорил о партии и ее делах, сделанных для жителей страны.

Иван Юрьев