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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Депутата из Большого Камня приговорили к реальному сроку за мошенничество

суд

Депутата городского округа Большого Камня признали виновным в четырех мошеннических эпизодах

Депутата городского округа Большого Камня признали виновным в четырех мошеннических эпизодах. Суд вынес парламентарию приговор, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в краевой прокуратуре, депутат выкупил по сниженной стоимости четыре участка земли рядом с бухтой Вальтон. Далее, фигурант представил сведения городской администрации, в которых рассказал о якобы расположенных на этих участках домах.

Благодаря этим документам, информация в которых не соответствовала действительности, обвиняемый смог купить участки по льготной цене, причинив городскому округу ущерб в размере более 1,1 млн рублей.

Суд определил подсудимому санкции в виде пяти лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. 

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