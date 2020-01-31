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Депутата из Большого Камня приговорили к реальному сроку за мошенничество
Депутата городского округа Большого Камня признали виновным в четырех мошеннических эпизодах
Депутата городского округа Большого Камня признали виновным в четырех мошеннических эпизодах. Суд вынес парламентарию приговор, сообщает DEITA.RU.
Как отметили в краевой прокуратуре, депутат выкупил по сниженной стоимости четыре участка земли рядом с бухтой Вальтон. Далее, фигурант представил сведения городской администрации, в которых рассказал о якобы расположенных на этих участках домах.
Благодаря этим документам, информация в которых не соответствовала действительности, обвиняемый смог купить участки по льготной цене, причинив городскому округу ущерб в размере более 1,1 млн рублей.
Суд определил подсудимому санкции в виде пяти лет колонии и штраф в 100 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.