Участкового лесничего и по совместительству депутата обвинили в незаконной вырубке леса, сообщает DEITA.RU по материалам УМВД России по Забайкальскому краю.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю установили, что участковый лесничий организовал незаконную рубку лесных насаждений.

По версии следствия, под его руководством в течение двух лет местные жители уничтожили свыше тысячи деревьев разных пород. Ущерб государственному лесному фонду России оценен в размере свыше семи миллионов рублей.

Как отмечает следственное управление Следственного комитета России по Забайкальскому краю, обвиняемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений для придания видимости законного заготовления древесины. С декабря 2017 года по февраль 2019 года общий объем незаконно вырубленной древесины в Нерчинском районе составил более 1,1 тыс. кубометров.

В отношении подозреваемого СУ СК России возбуждено уголовное дело за незаконную рубку лесных насаждений, совершенную группой лиц, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

С учетом особого правового статуса фигуранта, который является также являлся депутатом совета сельского поселения «Пешковское» Нерчинского района, решение о возбуждении уголовного дела принято и.о. руководителя регионального следственного управления СКР Алексеем Вольным.

Ранее заместитель председателя правительства России – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил разработать механизмы контроля за освоением лесных участков и оценку эффективности проектов в сфере деревообработки

Дмитрий Санников