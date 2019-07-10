Если муниципальные депутаты предоставляют недостоверную информацию о доходах и тратах, их не уволят. Другой вариант наказания предложили авторы законопроекта, принятого во втором чтении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Не увольнять, а предупреждать и освобождать от должностей, сохраняя при этом полномочия депутата – вот такие нормы предлагается ввести в России.

Считается, что большинство российских депутатов в данный момент работает на временной основе и испытывает значительные трудности при оформлении огромного количества документов. Они могут допустить опечатку или что-либо не учесть. Когда их лишают полномочий в массовом порядке, работа местного самоуправления стопорится.

Большинство сельских депутатов – медики, учителя и соцработники, источник дохода у них один: по месту работы, а полномочия депутата они возлагают на себя безвозмездно. Им неудобно отпрашиваться с работы, чтобы собирать множество справок, оформлять бумаги в разных инстанциях и тратить личные средства на проезд, поэтому наказывать их лишением полномочий – слишком жестоко, заявили авторы законопроекта.

Анастасия Туркова