Слуг народа предлагают освободить от подачи деклараций о доходах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

В Госдуме рассмотрят возможность освобождения от обязанности подавать сведения о годовых доходах, а также имеющемся имуществе сельских депутатов. Правда, при одном условии - если они не совершали в течение года крупных сделок.

Подача декларации, как отмечают авторы инициативы, является для многих депутатов на селе существенной проблемой, которая для многих кандидатов в парламентарии становится препятствие для участия в выборах на это высокое звание.

Новый закон призван упростить работу сельских депутатов, тем более что подавляющее большинство из них не получает за это зарплаты и занимается общественной деятельностью на непостоянной основе.

Дмитрий Шевченко