Мундепы смогут не отчитываться перед избирателями за свои заработки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Слуги народа, представляющие своих избирателей на селе, освобождены от ежегодной подачи отчёта о доходах. Такое решение принял президент России, подписав соответствующий закон.

Своим решением Владимир Путин позволил сельским депутатам не отчитываться перед своими избирателями об объёмах и источниках своих заработков.

Единственным исключением выступает самая первая подача данных после избрания. Закон предполагает один отчёт в течение четырёх месяцев после избрания на должность. Далее от повторных отчётов он уже освобождается.

Дмитрий Шевченко