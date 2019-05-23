На заседании комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности депутаты рассмотрели проект МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока», сообщает DEITA.RU.

Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис напомнила, что проект МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока» был ранее рассмотрен на заседании профильного комитета и 28 марта текущего года принят Думой города Владивостока в первом чтении, 26 апреля прошел процедуру публичных слушаний. Документ направлен на приведение Устава в соответствие с действующим федеральным законодательством, а также в целях устранения неопределенности в части прекращения полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию.

Проектом МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока» предлагается наделить администрацию города Владивостока полномочиями по участию в реализации мероприятий комплексных планов противодействия идеологии терроризма, утверждаемых Президентом Российской Федерации, Губернатором Приморского края, и других мероприятий в рамках своих полномочий. Также предлагается включить в число субъектов правотворческой инициативы Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора. Кроме того, установить нормы, определяющие основания и порядок прекращения полномочий главы города, в частности, момент прекращения полномочий главы города в связи с отставкой по собственному желанию, а также срок, в течение которого Дума города Владивостока должна принять решение о досрочном прекращении полномочий главы города Владивостока.

По результатам публичных слушаний был принят итоговый документ, в который вошли рекомендации экспертов. Комитет по местному самоуправлению и законности рекомендовал Думе города Владивостока принять во втором и третьем чтениях МПА «О внесении изменений в Устав города Владивостока».

Также депутаты рассмотрели проект внесения изменений в порядок и размер возмещения расходов, связанных со служебными командировками лицам, работающим в органах местного самоуправления Владивостокского городского округа. Поправки уточняют порядок и размер возмещения затрат в части найма жилого помещения. Согласно проекту, представленному администрацией Владивостока, возмещению не подлежат услуги, оказываемые за дополнительную плату. Например, речь может идти о трансфере из аэропорта в гостиницу или завтраке. Члены комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности единогласно одобрили такую экономию бюджетных средств и поддержали поправку в проект, комитет рекомендовал администрации города внести в Думу города Владивостока измененную редакцию проекта МПА.

Депутаты рассмотрели проект положения о порядке предоставления сведений об адресах сайтов и страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых муниципальными служащими, а также лицами, претендующими на замещение соответствующих должностей, размещалась общедоступная информация. Обсудив проект МПА и обменявшись мнениями, члены комитета рекомендовали Думе города Владивостока утвердить документ в первом чтении, в дальнейшем доработав его.

Дмитрий Санников