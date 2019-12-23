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Депутатом Заксобрания избрали единоросса

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Выборы депутата Законодательного Собрания Амурской области по округу «Благовещенск-Пограничный» состоялись, сообщили DEITA.RU в областном избиркоме.

Территориальная избирательная комиссия Благовещенска закончила ввод итоговых протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы». Явка избирателей на выборах 22 декабря составила 10,54%. Судя по предварительным данным, поступившим с 18 участков, Андрей Домашенкин, кандидат от «Единой России», смог заручиться поддержкой 64,5% избирателей. 

Второе место и 17,71% голосов благовещенцы отдали Татьяне Ракутиной от КПРФ. Третье — у Дмитрия Волобуева от ЛДПР, симпатии ему выразили 14,28% избирателей. Меньше всего голосов набрал кандидат от «Справедливой России» Николай Дёма. За него проголосовали 1,81% избирателей.

Как отметили в облизбиркоме, все 18 участков были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Чтобы исключить возможные ошибки, на трех из них после окончания голосования провели контрольный (ручной) пересчет результатов. В 20:00 в Амуризбиркоме устроили жеребьевку и выбрали номера участков случайным образом. Данные машин с подсчетами специалистов в итоге совпали на всех трех участках. 

Дмитрий Санников

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