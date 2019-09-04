Украинских парламентариев будут лишать мандатов за прогулы и передачу права голоса в Верховной Раде. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на #Букв.

Соответствующие поправки в основной закон, инициированные президентом Владимиром Зеленским, уже рассматриваются Конституционным судом Украины. Внесения изменений в статью 81 «Полномочия народных депутатов Украины», закрепят за слугами народа обязанность ходить в парламент как на работу - отмечаться как минимум на трети мероприятиях Верховной Рады в течение сессии.

В поправках значится еще одно основание для досрочного лишения депутатских полномочий – кнопкодавство. Этим терминов Зеленский обозначил факты неличного голосования парламентария или передачи права голоса другому народному депутату. Кстати, с 21 июля текущего года кнопкодавство приравнено в Украине к уголовному преступлению.

За внесение указанных изменений в Конституцию свои голоса отдали 298 народных депутатов.

Екатерина Цой