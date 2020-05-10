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Депутатов обязали носить защитные маски
Парламентарии будут защищены от вирусов
В Государственной Думе России ввели масочный режим, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
С 12 мая все парламентарии будут обеспечены средства индивидуальной защиты, а именно защитными масками и перчатками. Их будут выдавать на время проведения пленарных заседаний.
Данная мера вызвана высокой степенью вероятности заражения коронавирусом депутатами друг от друга. В апреле депутат нижней палаты российского парламента от КПРФ Дмитрий Новиков признал, что находится в больнице с COVID-19.
Также был инфицирован другой депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, который в настоящее время уже выписан из больницы и продолжает лечение дома.