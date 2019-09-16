Депутаты добавляют полномочий администрации

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Владивосток, администрация, АПК, центральная площадь

Приморские парламентарии на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания рассмотрели в трех чтениях изменения в закон «О Законодательном Собрании Приморского края», сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета Дмитрий Новиков, документ разработан в целях приведения Закона Приморского края № 5-КЗ "О Законодательном Собрании Приморского края" в соответствие с федеральным законом "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом Приморского края, а также по результатам мониторинга правоприменительной практики.

Так, например, в соответствии с федеральным законодательством и новой редакцией Устава Приморского края к полномочиям администрации Приморского края отнесены полномочия по подготовке сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Приморского края, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края для представления их губернатором Приморья в краевой парламент. Соответствующие изменения теперь закреплены и в законе "О Законодательном Собрании Приморского края".

Порядок рассмотрения Законодательным Собранием сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Приморского края, ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Приморского края впоследствии будет установлен Регламентом Законодательного Собрания.

Также в закон внесены ряд юридико-технических изменений и связанных с приведением терминологии в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

В соответствии с решением профильного комитета законопроект будет рассмотрен на очередном заседании Законодательного Собрания 25 сентября 2019 года.

Дмитрий Санников

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