Депутаты Думы города поздравили жителей блокадного Ленинграда, проживающих во Владивостоке, с Днем воинской славы России

При участии Правительства Приморского края, администрации Владивостока, Думы города в приморской столице прошел ряд мероприятий и акций в честь 76-й годовщины со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщили DEITA.RU в Думе.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик накануне памятной даты поздравил с Днем снятия блокады Ленинграда жительниц Владивостока, переживших блокаду, — М.С. Гаврилову и З.С. Миронову. Родные сестры, потерявшие всю семью во время блокады в детстве, вновь встретились спустя много лет, чтобы больше не расставаться. В числе тех, кто навестил бывших блокадниц, также были депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов, представитель ООО «Манчжур-МШЧС» Александр Гетманов, советник председателя Думы Сергей Крылов, представители Правительства Приморского края. Бывшим блокадницам гости подарили цветы и продуктовые наборы.

115 человек, переживших блокаду Ленинграда, проживают сегодня в Приморье, в их числе на территории Владивостокского городского округа — 70 человек. В мероприятиях, приуроченных к празднованию годовщины освобождения от фашистской блокады, также приняли участие депутаты Думы Владивостока Людмила Таран, Евгений Тесленко, Денис Русинов, Кирилл Григорьев, Денис Валишин, Елена Новицкая, Артур Ахоян, Станислав Примаченко. Депутаты члены местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» вручили блокадникам памятные подарки, продуктовые наборы, цветы.

27 января у Стены памяти героев-владивостокцев состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда, с участием представителей Правительства Приморского края, городской администрации, депутатов Думы, ветеранов, защитников и жителей блокадного Ленинграда. В рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб» всем присутствующим раздавались 125-граммовые кусочки хлеба — дневная норма, установленная для жителей блокадного Ленинграда.

Также в этот памятный день состоялось праздничное мероприятие, в котором приняли участие более 30 участников Владивостокской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». Мероприятие прошло при поддержке депутата Госдумы РФ Сергея Сопчука, председателя Думы, члена президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрея Брика, депутата Думы Артура Ахояна, председателя Регионального совета сторонников партии Станислава Примаченко. На мероприятии звучали песни военных лет, блокадники делились своими воспоминаниями.

«Для депутатов Думы, жителей города Владивостока годовщина освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемая в ряду Дней воинской славы России — значимое событие. Днем снятия блокады Ленинграда открывается целый комплекс памятных мероприятий, отмечаемых в 2020 году. Вместе со всей страной ветераны Владивостока, труженики тыла, блокадники готовятся к встрече 75-летия Великой Победы. В Российской Федерации это особенный год, Указом Президента Владимира Путина он провозглашен «Годом памяти и славы». Конечно, такая значимая дата — важный повод отдать дань памяти погибшим во время блокады, проявить внимание к нашим дорогим ветеранам, к тем, чьих семей коснулись тяготы Великой Отечественной войны. Благодарю депутатов Думы Владивостока, принявших активное участие в мероприятиях, посвященных чествованию блокадников. Спасибо представителям местного отделения партии «Единая Россия» за поддержку, их усилиями, в частности, было организовано мероприятие, которое объединило за праздничным столом блокадников, ветеранов, депутатов, представителей общественности. Особые слова благодарности хочется сказать председателю Владивостокской организации жителей блокадного Ленинграда Наталье Катченковой за активное взаимодействие с Думой Владивостока по вопросам, касающимся вклада ветеранов в патриотическое воспитание молодого поколения, сохранение исторической памяти. Многие ленинградцы, перебравшиеся после войны во Владивосток, внесли большой вклад в развитие приморской столицы. Не могу также не отметить: тех, кто перенес блокаду, отличает особая сила духа, испытания не сломили их, научили относиться к жизненным трудностям с особой стойкостью. Уверен, новому поколению просто необходимо впитывать уникальный жизненный опыт наших уважаемых блокадников, ветеранов», — отметил Андрей Брик.

В Год памяти и славы Дума Владивостока готовит к переизданию Книгу памяти, посвященную судьбам тех владивостокцев, кому выпало пережить все тяготы и испытания во время блокады Ленинграда.