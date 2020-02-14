Депутаты Думы поддержали проект по подготовке кадров для развития арктического судоходства на совещании в МГУ им. Невельского

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, депутаты Василий Васильев и Евгений Пименов, советник председателя Думы Сергей Крылов, ректор МГУ им. Невельского Денис Буров, представитель ПАО «Совкомфлот» Владимир Нечипорюк, заместитель начальника АО «ЦС» Дальзавод» Олег Миронов приняли участие в совещании по вопросу укрепления кадрового потенциала региона, сообщает ИА DEITA.RU.

В ходе совещания депутаты Думы города Владивостока, руководство Морского университета им. адм. Г.И. Невельского, представители судоходных, судоремонтных, судостроительных предприятий рассмотрели конкретные шаги по созданию на базе МГУ научно-образовательного центра по подготовке специалистов для развития Северного морского пути и обеспечения судоходства в Арктике.

Научно-образовательный центр Морского университета предлагается создать на острове Русском, на территории бывшего казарменного городка 9-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады.

Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского — крупнейшее учебное заведение водного транспорта на Дальнем Востоке России, ведет подготовку морских специалистов для портов, транспортных терминалов, предприятий судоходства и судостроения; по основным образовательным программам обучает свыше 7,7 тыс. чел., ежегодно выпускает свыше 500 специалистов; с крупнейшими предприятиями-работодателями имеет договоры на прохождение учебной практики. Дипломы и сертификаты МГУ им. Невельского признаются на международном уровне.

Морской университет располагает комплексом современных тренажеров (свыше 20), включая тренажер управления судном и маневрирования, тренажеры систем связи и электронной картографии. Практические навыки по спасению отрабатываются в 25-метровом бассейне. Курсы медицинской подготовки ведутся в лицензированном лечебно-диагностическом центре, оборудованном тренажерами, учебными классами и инструментарием.

«Убежден, Морской университет имени адмирала Невельского обладает необходимой профессиональной и материально-технической базой, чтобы включиться в подготовку кадров для развития арктического судоходства. Тем более, что в настоящее время под такой проект можно получить мощную поддержку как на уровне Правительства региона, так и со стороны судоходной, судостроительной индустрии.

На февральском расширенном заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию обсуждалось сразу несколько направлений поддержки вузов, готовящих перспективные кадры. Озвученные на высшем уровне инициативы объясняются следующей повесткой: отечественная высшая школа должна наверстать технологические запросы времени, чтобы подготовить к ним новое поколение специалистов.

Для этого предусматривается ряд мер. С одной стороны, предлагается предоставить регионам право напрямую финансировать местные вузы. С другой, привлечь индустрию, предпринимателей для направления инвестиций в те вузы, в которых осваивают новые направления обучения.

Соответственно, при создании научно-образовательного центра в МГУ им. Невельского важно заручиться поддержкой как со стороны Правительства региона, так и со стороны основных судостроительных и судоходных компаний, располагающихся во Владивостоке», — подчеркнул председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Еще на одну составляющую поддержки данной инициативы — партийные проекты — указывает Всеволод Романов, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной работе, заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края. «Локомотивы роста» — один из таких партийных проектов, поддерживающий в регионах взаимодействие индустрии, науки и образования, содействующий внедрению инноваций. Как отмечает депутат Всеволод Романов, необходимо расширить роль субъектов Федерации в реализации нацпроекта «Наука» и в стратегии научно-технологического развития: если ранее регионы не могли напрямую финансировать научную деятельность федеральных образовательных организаций, расположенных на их территории, то сегодня налицо необходимость предоставить регионам право напрямую финансировать программы развития местных вузов и их инфраструктуру независимо от ведомственной подчиненности.

Участвовать в прямом финансировании выполняемых в их интересах исследований, научно-образовательной деятельности предлагают и региональным предприятиям. Причем, государство намерено стимулировать как участие работодателей в создании профессиональных образовательных программ, обеспечении практического обучения студентов, так и поддержать стремление предприятий и предпринимателей инвестировать в образование и науку, предложив новые, более эффективные инструменты сотрудничества государства, регионов и бизнеса.

Эту инициативу поддержал депутат Госдумы Денис Кравченко, федеральный координатор проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия». Депутат обратил внимание, что на февральском заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию обсуждалась возможность введения налоговых вычетов для предприятий, которые проинвестируют адаптацию высших и средних специальных образовательных учреждений к новым форматам обучения. Компаниям, проинвестировавшим учреждения среднего профобразования или университеты, предлагается на соответствующую сумму предоставить налоговое послабление, учитывать эти затраты в себестоимости продукции. То есть за счет инвестиций, которые предприятия осуществят в образовательный процесс, они смогут уменьшать базу для налогообложения прибыли.

Также депутат Госдумы Денис Кравченко подчеркнул важность профильной подготовки специалистов для развития Арктического региона. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству считает, что в поддержку региональным вузам по таким перспективными направлениям как подготовка специалистов для развития Арктики, необходимо включиться, в первую очередь, деловому сообществу, продемонстрировав свою социальную ответственность.

«Это своевременная и актуальная практика. Инвестиции предприятий в вузы позволят создавать интеллектуальные центры в регионах», ― убежден Денис Кравченко.

Кроме того, в МГУ им. адм. Г.И. Невельского готовы возобновить судомодельное техническое творчество — данный проект предлагается сделать частью довузовской подготовки по профориентации, который внесет вклад в развитие во Владивостоке судомодельного спорта. Морской университет имеет для этого соответствующую лабораторную базу.

Депутат Василий Васильев, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока, убежден, что судомодельное творчество вполне может стать частью формата начального инженерного образования, развитию которого уделяют особое внимание в Морском государственном университете им. адм. Невельского. Для привлечения интереса общественности к судомодельному спорту предлагается провести весной во Владивостоке, на нижнем озере в садово-парковом массиве Минного городка, показательные выступления приморских судомоделистов. Депутатский корпус такую инициативу одобрил, теперь организаторам мероприятия предстоит заручиться поддержкой лично главы администрации города Владивостока.

Как заметил депутат Думы города Владивостока Евгений Пименов, судомоделизм — это часть мировой культуры. Такое зрелищное спортивно-развлекательное мероприятие можно назвать семейным. Данное увлечение объединит горожан, будет интересно и взрослым, и детям. А возрожденный судомодельный спорт может стать одной из примечательных особенностей современного Владивостока.