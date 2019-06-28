Бюджет города Владивостока скорректировали депутаты на очередном заседании Думы, сообщает DEITA.RU.

Как отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик, в корректировке запланированы средства на улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры. В том числе на ремонт парома «Босфор Восточный» в сумме 13,6 млн рублей; на установку и аренду понтонов на островах Рейнеке и Попова - 3,8 млн рублей; на грейдирование дорог на острове Попова и в поселке Береговое - 4,79 млн рублей; на разработку проектной документации по капитальному ремонту подпорных стен на улицах Окатовая, Тухачевского, Кипарисовая, Гульбиновича - 2,3 млн рублей; на ремонт ливневой канализации на улицах Пушкинская, Адмирала Кузнецова, Минеров, Слуцкого, Гульбиновича - 57,27 млн рублей.

Кроме того, средства будут направлены на ремонт футбольного поля стадиона «Строитель», 14,7 млн. рублей на приобретение музыкальных инструментов для школы искусств, 33,6 млн рублей на строительство спортивных объектов: хоккейных коробок и спортплощадок.

Предусмотрены изменения и основных параметров бюджета Владивостока. Внесенная администрацией города корректировка бюджета предусматривает уменьшение плана по доходам на 2019 год на 63,8 млн рублей. Снижены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 162,06 млн рублей, неналоговые доходы уменьшены на 5,2 млн рублей, при этом увеличены налоговые доходы на 103,47 млн рублей. В связи с внесенными изменениями общие параметры бюджета Владивостокского городского округа на 2019 год утверждены по доходам и по расходам в сумме 20,97 млрд рублей.





Важным вопросом в развитии дорожной инфраструктуры Владивостока стало снижение налоговой нагрузки сроком на 1 год для организации в отношении земельных участков, предоставленных для строительства автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В соответствии с региональной госпрограммой, ведется строительство примыканий автомобильной дороги Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл в районе улиц Фадеева, Космонавтов и Снеговой. Данный объект имеет важное стратегическое значение для жителей Владивостока и призван разгрузить улично-дорожную сеть города.

Внесли депутаты Думы изменения в Положение о порядке рассмотрения заявлений и принятия решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений, переводе жилых помещений в нежилые помещения, нежилых помещений в жилые помещения.





В соответствии с документом, термины «жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах» заменяются словами «помещения в многоквартирных домах». Таким образом, порядок согласования перепланировки помещений будет действовать как в отношении жилых, так и нежилых помещений в многоквартирных домах. Также МПА предусмотрены последствия несоблюдения установленного порядка для собственников и нанимателей данных помещений.

Как напомнил заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Виктор Федоров, 30 мая Дума города Владивостока приняла проект МПА в первом чтении. В документ были внесены поправки, которые были рассмотрены и одобрены профильным комитетом.





Кроме того, Дума города Владивостока утвердила перечень муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края. Председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности Василий Васильев пояснил, что речь идет о передаче муниципальных котельных, находящихся в хозяйственном ведении МУПВ «ВПЭС», в государственную собственность Приморского края с последующим закреплением их на праве хозяйственного ведения за КГУП «Примтеплоэнерго».

Дмитрий Санников