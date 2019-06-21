Важную и ценную помощь оказали краевой детской клинической больнице №2 депутаты Думы города Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Краевая детская клиническая больница №2 не обделена вниманием властей различного уровня. Финансирование больницы из краевого бюджета идет в полном объеме, проходит ремонт помещений, планируется оснащение новым оборудованием.

Депутаты Думы города Владивостока всегда уделяют особое внимание учреждениям здравоохранения, расположенным на избирательных округах, в каких условиях лечатся дети, какую необходимо оказать помощь. Так в июне месяце маленьким пациентам с редкими заболеваниями, находящимся на лечении и реабилитации в краевой детской клинической больнице №2, было доставлено депутатами дополнительное лечебное питание.



С просьбой помочь в приобретении специального дополнительного питания для тяжелобольных детей к народным избранникам обратилась главный врач больницы Инна Зеленкова. Им нужно не стандартное детское питание, а дополнительное лечебное питание с особенными свойствами: легкоусвояемое или с определенным содержанием белка и витаминно-минеральных комплексов. Стоимость его немалая – от 2 тысяч рублей за баночку, а ведь в больнице проходят лечение и те дети, от которых отказались родители.

Главный врач больницы уточнила, что детское питание в больнице, разумеется, есть, но для лечения редких заболеваний необходимо особенное. Процедуру госзакупки провести - дело не из быстрых, а детям для восстановления организма необходимые баночки нужны уже сейчас. Также после лечения в больнице детям передадут дополнительное питание домой.





«Мы решили оказать помощь детской больнице, привезли необходимое детское питание, в котором остро нуждаются дети. Маленький, но очень важный вклад в лечение больных детей с рождения», отметил председатель Думы Владивостока Андрей Брик.

Помощь в приобретении питания оказали депутаты Думы города Владивостока Евгений Тесленко, Станислав Примаченко, Виктор Аблапов, Евгений Пименов, Елена Новицкая, председатель Думы Андрей Брик. Также в больницу доставило ценные банки с питанием ООО «Азума ПРО», возглавляемое генеральным директором Анастасией Ромероновой.

Депутат Думы Евгений Тесленко подчеркнул, что у каждого ребенка должен быть шанс на полноценную здоровую жизнь, заботу и внимание, а депутаты готовы всегда оказывать помощь и поддержку нуждающимся малышам.

«Чужих детей не бывает, и наша обязанность сделать так, чтобы дети города Владивостока не были обделены вниманием», - считает депутат Думы Станислав Примаченко.

Важно отметить, что акция эта для Думы Владивостока не разовая. «Шефскую поддержку учреждению мы оказываем постоянно: от ручек и альбомов для рисования до установки кондиционеров», - отметил депутат Думы Владивостока Виктор Аблапов.

«Это действительно непростая больница, потому что там проходят лечение в том числе дети с тяжелой патологией, «отказные», находящиеся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Партия «Единая Россия» курирует ее уже несколько лет. Благодаря оказанной помощи членов партии была полностью отремонтирована и оборудована палата интенсивной терапии и реанимации», - рассказала заместитель председателя Думы города Владивостока Елена Новицкая.

«Есть акции, в которых не только нельзя не принять участие, но напротив, всегда приятно участвовать. Это - благотворительные акции, посвященные детям. Подарить улыбку, радость ребенку, протянуть руку помощи – это важно для всех нас. В больнице находятся дети из малообеспеченных семей, оставшиеся без попечения родителей, а это питание им необходимо как лечение», - говорит депутат Евгений Пименов.

Главный врач ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница №2» Инна Зеленкова выразила благодарность депутатам Думы города Владивостока, генеральному директору ООО «Азума ПРО» за своевременно оказанную помощь, внимание и заботу о больных детях.

Дмитрий Санников