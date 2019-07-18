В среду, 17 июля, в Думе Владивостока прошло заседание комитета по экономической политике и муниципальной собственности, сообщает DEITA.RU. На нем депутаты рассмотрели вопросы, связанные с приватизацией городского имущества и работой муниципальных предприятий.

Депутаты рассмотрели условия приватизации муниципального имущества путем реализации субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Условия приватизации предлагается утвердить в отношении помещений на улицах Светланская, Волховская, Енисейская и Русская. Во всех помещениях на протяжении нескольких лет ведется предпринимательская или общественная деятельность.

Самым обсуждаемым вопросом на заседании комитета стала тема работы муниципальных унитарных предприятий (МУП).

Председатель комитета Василий Васильев отметил, что вопрос о работе МУПов не раз обсуждался на заседаниях комитета по экономической политике и муниципальной собственности, депутаты заслушивали руководителей о работе предприятий.

О планах в отношении МУПов доложила первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга Козерацкая, которая отметила, что до конца года останется только 11 предприятий из 16 МУПов работавших в начале года.

Докладчик и руководители МУПов ответили на вопросы депутатов о работе муниципальных предприятий: «ВПЭС», «Некрополь», «РКЦ ЖКХ Владивостока», «Центральный», «ВПОПАТ № 1», «Морская береговая инфраструктура». Также депутаты напомнили о нареканиях к работе МУП «Парк имени Лазо» и МУП «Аквамир». Как стало известно, в этом году оба предприятия планируют объединить.





«Депутаты большое внимание уделяют деятельности муниципальных унитарных предприятий. Работа МУПов неоднократно обсуждалась на заседаниях комитета по экономической политике и муниципальной собственности, а также на заседаниях комитета по бюджету, налогам и финансам. Контрольно-счетная палата по обращениям депутатов проводила контрольные мероприятия в отношении муниципальных предприятий. Был проведен всесторонний анализ их финансово-хозяйственной деятельности; использования муниципального имущества, находящегося в ведении муниципальных предприятий; поступлений части прибыли, остающейся после уплаты налоговых и иных обязательных платежей, в бюджет Владивостока; выполнения задач, предусмотренных уставами муниципальных предприятий. Депутаты обратили внимание администрации города на невысокую эффективность работы некоторых муниципальных унитарных предприятий. Мы видим, что в отношении таких предприятий принимаются соответствующие меры, они ликвидируются, осуществляется реорганизация, слияние предприятий», - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Иван Крышан