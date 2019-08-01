Зампред думского комитета по
образованию и науке оценил вероятность введения двух обязательных экзаменов в
будущем году, сообщает DEITA.RU.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов написал обращение к министру просвещения Ольге Васильевой. Тема письма – мораторий на введение изменений в систему ЕГЭ на 5 лет.
Как пишет РИА Новости, Чернышов считает, что необходимо ограничить пятью годами промежуток между внесением изменений в систему ЕГЭ. В пример депутат привел планы по введению в число обязательных экзаменов ЕГЭ по английскому и истории. Чернышов уверен: большинство детей и учителей не готовы к этому новшеству.
Кроме того, частая смена правил влияет на эмоциональное состояние детей, создает атмосферу нервозности и даже провоцирует суициды, считает депутат. Он также заявил, что эти пять лет министерство может потратить на создание кадров и работу по нацпроекту «Образование».
Елена Миронова