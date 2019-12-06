Депутаты хотят отменить ОСАГО

Очередные парламентские слушания пройдут из-за разногласий в сфере реформирования ОСАГО, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет «Коммерсант».

Депутаты забраковали проект Минфина, которые предлагал с 1 января следующего года в четыре раза увеличить выплаты страхового возмещения по жизни и здоровью пострадавших в серьезных авариях до двух миллионов рублей. Планировалось в течение всего года отмечать коэффициент территории и мощности автомобилей при калькуляции полиса. Кроме того, представители ведомства хотели организовать учет данных телематики и грубых нарушений дорожных правил, которые и должны были определить тариф полиса ОСАГО.

Однако данная идея не нашла отклика в сердцах российских депутатов, поэтому они решили до наступления нового года рассмотреть свою версию проекта улучшения закона об ОСАГО.

Отмечается, что народные избранники хотят отказаться от идеи обязывать всех автомобилистов приобретать полис ОСАГО. Речь идет о том, что каждый гражданин должен страховать свою ответственность комплексно.

Ранее прошла информация о том, что МВД выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. При этом премьер-министр Дмитрий Медведев тоже считает, что данная идея весьма странная и лишняя.

Екатерина Брязгунова