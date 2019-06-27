В Государственную Думу внесен законопроект, согласно которому торговые сети смогут раздать россиянам просроченные продукты бесплатно, сообщает DEITA.RU. С соответствующей инициативой выступил народный избранник Сергей Вострецов.

На данный момент, в случае если владельцы магазина решили отдать товар с истекшим сроком годности малоимущим или другим категориям граждан, то это, с точки зрения законодательства, рассматривается, как передача прав собственности, а значит — облагается налогом на добавочную стоимость. Налог придется оплатить представителям бизнеса.

Чтобы урегулировать такое недоразумение, депутат предлагает прописать целый список продуктов, которые не будут облагаться налогом во время безвозмездной передачи. Как только в России появится данный закон, торговым сетям станет не выгодно уничтожать продукты, и они начнут раздавать их бедным.

Как пишет РИА ФАН, речь идет исключительно о продуктах, в перечень которых не входит ни алкоголь, ни тем более детское питание.

В случае подписания данного законопроекта, он вступит в силу в день его официального опубликования.

Екатерина Брязгунова