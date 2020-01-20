Депутаты хотят запретить снюсы в России

Россияне вскоре могут лишиться возможности положить табак «за десну». Депутаты городской Думы Екатеринбурга направили обращение в Госдуму РФ – с целью запретить измельченный увлажненный табак (снюс) в стране, сообщает DEITA.RU со ссылкой на пресс-службу уральского города

К своему письму в главный законотворческий орган страны парламентарии Екатеринбурга приложили статистику Роспотребнадзора: согласно ей, граждане все чаще травятся никотиносодержащей смесью, особенно учащиеся средних и старших классов. По заявлению свердловского управления ведомства, за последние полгода на Урале снюс’ом отравилось больше 10 человек.

К слову, это не первая запретительная инициатива уральских народных избранников в отношении «жевательного табака» - еще в декабре они просили Госдуму(в похожем письме) запретить ввозить в Россию снюс. Спикер парламента, Вячеслав Володин, даже предложил ввести уголовную ответственность для распространителей.

Евгений Черемухин