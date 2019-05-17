В России предложили маркировать по возрасту компьютерные игры, в которых наблюдаются сцены насилия, сообщает DEITA.RU. Соответствующий проект закона подготовил Совет Федерации РФ. В ближайшее время его рассмотрят в Госдуме.

Как отметила один из авторов инициативы Людмила Бокова, данный закон крайне необходим стране из-за вопиющих случаев насилия в учебных заведениях. Несовершеннолетние устраивают поджоги, расстреливают одноклассников и кидаются на них с топорами. В результате таких происшествий гибнут ни в чем неповинные дети.

Достаточно только вспомнить ужасную историю в учебном заведении в Керчи, где юноша расстрелял учащихся колледжа, а затем погиб сам в октябре 2018 года.

Напомним, ранее предлагалось штрафовать за сцены насилия в компьютерных играх.

Екатерина Брязгунова