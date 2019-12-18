Депутаты изменили сразу три медицинских закона

Купить лекарства со спиртом в составе станет сложнее, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении сразу три ожидаемых закона, касающихся медицины. Подробности об изменениях опубликованы на официальном сайте.

Так, первый закон меняет правила продажи спирта и лекарственных препаратов на его основе. Оптовиков обяжут отчитываться о продаже препаратов через систему ЕГАИС – в ней регистрируют продажу алкоголя в России. Также оптовикам запретят хранить канистры со спиртом объемом более 1 литра. Изменения должны вступить в силу 1 июля 2020 года.

Второй закон устанавливает необходимость создания открытого реестра оригинальных, аналоговых, референтных и взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Это необходимо для того, чтобы дать врачам и пациентам возможность покупать отечественные лекарства по низкой цене.

Также до 2023 года в Россию запретят ввозить незарегистрированные наркосодержащие и психотропные вещества, если они нужны для лечения и аналогов им нет в стране.

Третий закон расширяет список редких заболеваний. Больные будут получать лекарства за счет федерального бюджета. Ориентировочно закон поможет 1500 пациентам, больным апластической анемией неуточненной» и «наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра)».

Елена Миронова