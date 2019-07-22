По обращению граждан депутаты Думы Владивостока проконтролировали выполнение работ по благоустройству территории, расположенной в районе улиц Енисейская, 22-24, Русская,5, сообщили DEITA.RU в Думе города.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик и депутат Василиса Ходнева (Сысоева) встретились с жителями домов и осмотрели территорию, где проводятся работы по благоустройству.





Приглашенные на встречу представители МКУ «Дирекция по строительству Владивостокского городского округа» и подрядной организации ООО «Стройартель» подробно рассказали депутатам и жителям о том, как планируется благоустроить территорию, находящуюся между жилыми домами.

Согласно плану здесь будут выложены брусчаткой пешеходные дорожки, установлены скамейки, обустроены детская площадка с качелями и спортивная с тренажерами для занятий физкультурой. Также будет произведена обрезка крон растущих деревьев и дополнительно высажены кустарники.





Депутаты обошли территорию, осмотрели место, где производилась выемка грунта для выравнивания площадки под установку спортивных тренажеров; посмотрели, как ведутся работы по обустройству пешеходных дорожек.

Планируется, что работы по благоустройству территории будут завершены в конце августа текущего года.





«Мероприятия по благоустройству дворов и общественных пространств направлены на улучшение облика города и создание комфортной среды для горожан. Вскоре у жителей многоэтажных домов появится благоустроенная территория, где они смогут отдохнуть в окружении природы, здесь будут обустроены площадки для детей и подростков. Депутаты будут контролировать ход выполнения работ, чтобы они были выполнены своевременно и качественно», - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.