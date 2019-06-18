Всего один, но очень важный вопрос назначения дополнительных выборов обсудили депутаты на внеочередном заседании Думы Владивостока, сообщает DEITA.RU.

Как рассказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик, дополнительные выборы депутата Думы города Владивостока назначаются по одномандатному избирательному округу № 9.

«В соответствии с решением Думы Владивостока от 27 сентября 2018 года № 141 были досрочно прекращены полномочия Александра Щербакова, избранного депутатом Законодательного Собрания Приморского края. Согласно федеральному законодательству дополнительные выборы назначаются на второе воскресенье сентября, а в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ - на день голосования на этих выборах. Второе воскресенье сентября в этом году приходится на 8 сентября. В соответствии с частью 8 статьи 10 Избирательного кодекса Приморского края и частью 4 статьи 9 Устава города Владивостока установлено решение о назначении выборов в орган местного самоуправления должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов принято в установленные сроки», - прокомментировал председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.

Органом, уполномоченным назначать дополнительные выборы депутатов муниципального образования, в соответствии с Избирательным кодексом Приморского края, Уставом города Владивостока, является представительный орган местного самоуправления – Дума города Владивостока.

Проектом решения предложено назначить дату голосования на 8 сентября 2019 года. Финансирование выборной кампании было заранее предусмотрено в бюджете Владивостокского городского округа на 2019 год, поэтому никаких дополнительных расходов не потребуется.

Как отметила председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис, проект решения Думы был рассмотрен на заседании профильного комитета 30 мая 2019 года. Членами комитета Думе было рекомендовано поддержать документ. На заседании народные избранники назначили досрочные выборы депутата Думы города Владивостока по одномандатному избирательному округу № 9 единогласно.

Дмитрий Санников