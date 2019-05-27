Генпрокурора России Юрия Чайку ждет серьезный «экзамен» от депутатов. Слуги народа недовольны тем, как отнимают имущество коррупционеров, сообщает DEITA.RU.



В первую очередь, ручьистым идет о распоясавшихся силовиках.

Деньги из России, по формулировке самих депутатов, «увозят эшелонами». Как максимально можно наказать воров и схему конфискации украденного имущества - вот, что хотят обсудить с генпрокурором на грядущем «парламентском часе».

Намерения благие: сейчас не до конца понятно, куда конкретно идут изъятые у госворов деньги. Напомним, у полковника Захарченко было изъято 9 миллиардов. Другой вороватый «черный офицер» имел аж 12 миллиардов. Такие деньги считают не чемоданами, а грузовиками!

Заместитель руководителя «Справедливой России» Олег Нилов говорит буквально следующее. «Эшелоны денег гуляют по стране, и никаких действий по возвращению государству этих коррупционных рек не предпринимаются».

Статистка выглядит смешно: согласно официальным данным, за 6 лет сумма конфиската составила полтора миллиарда.

Таким образом, деньги «исполинов коррупции» по какой то причине в этот подсчет не идут. Куда эти деньги деваются, никто не понимает. Капают на счета коррупционеров более высокого уровня? Растворяются в "карманах" тысяч мелких посредников?

Отметим, в мае депутаты предлагали переводить конфискованные деньги в пенсионный фонд. Инициатива так и остались инициативой, обсуждение такое перспективы медленно заглохло.

Это и возмущает депутатов, которые хотят «построить» Генпрокурора, задав ему актуальный вопрос.

Напомним, в мае были обнаружены рекордные «черные деньги», украденные у страны. Рекордсменами стали экс-начальник банковского отдела службы экономической безопасности ФСБ РФ Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей.

Ранее рекорд держал полковник-рэкетир Дмитрий Захарченко. Путем различных махинаций и шантажа он присвоил около 9 миллиардов. Обвинение требует для Захарченко 15 лет тюрьмы и штраф почти в 500 миллионов.

Василий Кучин