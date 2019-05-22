На заседании комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока депутаты рассмотрели отчет администрации города о выполнении Программы приватизации муниципального имущества за 2018 год.

В заседании приняли участие председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, первый заместитель главы администрации города Владивостока Ольга Козерацкая.





Муниципальным правовым актом № 238-МПА «Программа приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке на 2016-2018 годы» утвержден перечень имущества, предлагаемый к реализации в 2018 году, в количестве 47 объектов муниципальной собственности. Продано шесть объектов на общую сумму 79,8 млн рублей. Все объекты реализованы на аукционе, открытом по составу участников, с открытой формой подачи предложения о цене. В числе проданных - четыре помещения, расположенные в цокольных и на первых этажах зданий. Также было реализовано административное универсальное здание площадью 406,4 кв. м с земельным участком площадью 2724 кв. м по адресу улица Успенского, 86, за 5,4 млн рублей. Самым крупным объектом, который был продан за 71,39 млн рублей, стал объект незавершенного строительства готовностью 39%, площадью 10901,5 кв. м и земельный участок площадью 22471 кв м, расположенные по адресу: улица Черняховского, д. 5а.





В ходе обсуждения отчета председатель комитета Василий Васильев поинтересовался о причинах, по которым не были реализованы остальные объекты, вошедшие в программу приватизации, и какова их дальнейшая судьба.

Как сообщила заместитель начальника управления муниципальной собственности администрации города Татьяна Юртаева, по данным объектам аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, в этом году они вновь будут выставлены на торги.

Заместитель председателя Думы города Владивостока Елена Новицкая высказала мнение о целесообразности исключить из программы приватизации помещения, которые не удается продать, и сдавать их в аренду субъектам малого предпринимательства.

По итогам обсуждения комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить отчет о выполнении Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке за 2018 год.

Комитет поддержал проект решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в решение Думы города Владивостока от 28.01.2019 № 197 «Об утверждении перечня муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Российской Федерации».

Председатель комитета Василий Васильев пояснил, что изменения вносятся для исправления опечатки. В решении Думы речь идет о передаче помещений общей площадью 349,9 кв. м по адресу: г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, д. 133/а, где размещается миграционная служба УМВД России по городу Владивостоку, в федеральную собственность.