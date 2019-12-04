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Депутаты обсудили строительство ВКАД
4 Декабрь 2019, 17:35
Депутаты обсудили строительство ВКАД
Во вторник, 3 декабря, приморские парламентарии на заседании комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам обсудили вопрос реализацию ВКАДа, сообщает DEITA.RU.
Как отметила на комитете директор департамента финансов Наталья Снитко, благодаря краевой субсидии в следующем году начнется разработка проектно-сметной документации по Владивостокской кольцевой дороге.
«На проектно-сметную документацию Владивостокской кольцевой дороги предусмотрено 185 млн. Эти средства пойдут на проектировку моста на остров Елены и другие участки будущего ВКАДа», - рассказала депутатам Наталья Снитко.
Одним из основных вопросов для народных избранников стал вопрос об инвесторе и экономическом обосновании Владивостокской кольцевой дороги. Так, депутат Дмитрий Новиков задал вопрос об инвесторах проекта, и на каких условиях идут переговоры с будущим меценатом.
«Проектно-счетная документация сейчас пишется как раз для экономического обоснования, которое можно представить инвестору. Мы решили сделать две работы параллельно, обосновать проект и автоматически его сделать экономически обоснованным. В настоящее время переговоры идут с несколькими коммерческими структурами», - отметили директор департамента дорожного хозяйства Виктор Свяченовский.
В свою очередь депутат Игорь Чемерис посоветовал чиновникам провести комплексный анализ дорожных потоков в городе, чтобы понимать, что даст ВКАД для жителей города и инвесторов.
Отметим, что в следующем году на проектную документацию по ВКАДу в бюджете заложили более 180 млн рублей. За эти средства планируется сделать проект моста на остров Елены и несколько этапов кольцевой дороги.
Иван Крышан