Накануне Верховная рада отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским проект закона о выборах народных депутатов, сообщает DEITA.RU. За рассмотрения данного документа проголосовали всего лишь 92 парламентария, хотя должны были 226.

Как пишут «Известия», в связи с этим советник главы украинского государства Руслан Стефанчук обвинил Верховную раду в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Он отметил, что днем ранее были достигнуты компромиссы, однако его не соблюли депутаты.

Напомним, Зеленский предлагал переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам. Также он хотел снизить проходной порог в Верховную раду с пяти до трех процентов. И если на словах парламентарии согласились, на деле вышла совсем иначе.

Екатерина Брязгунова